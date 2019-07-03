Спікер Зеленського Мендель відмовилася давати свідчення під час допиту в ГПУ

Спікер Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель відмовилася давати свідчення під час допиту у Генеральній прокуратурі.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Генпрокуратурі.

За його словами, Мендель приходила на допит в ГПУ 1 липня, однак від дачі показань відмовилася.

Мендель викликали на допит у зв'язку з її заявою про обстріл українськими військовими мирних жителів на Донбасі.

"Під час допиту Мендель відмовилася давати свідчення, вказати джерело оприлюднених даних, зазначивши, що сам допит є політизованим і може бути використаний проти неї, хоча задані питання не торкалися її особистого життя", - повідомило джерело.

Раніше в ефірі одного з телеканалів Мендель заявила, що бувають випадки, коли українські військові, відповідаючи на провокації бойовиків на Донбасі, стріляють по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть люди.

Як повідомляли Українські Новини, Мендель заявила, що слова Зеленського про контроль РФ бойовиків неправильно витлумачили через його неуважність до формулювань.

Раніше Зеленський призначив журналістку Мендель своїм прес-секретарем.