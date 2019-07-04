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04 липня 2019, четвер, 06:30 13
Суспільство 2019-07-04T09:30:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні в Києві на мосту Патона обмежить рух транспорту

Сьогодні в Києві на мосту Патона обмежить рух транспорту

Міст Патона. Фото:
Міст Патона. Фото: "Сегодня"/Дмитро Гончаренко.

Комунальна корпорація "Київавтодор" частково обмежить рух транспорту на правобережній розв'язки мосту імені Патона з 20:00 4 липня до 8:00 5 липня у зв'язку з ремонтом покриття.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

Повідомляється, що 4 липня у зв'язку з початком ремонту на правобережній розв'язки мосту Патона заплановано зняття верхнього шару асфальту на з'їзді з бульвару Дружби народів на Наддніпрянське шосе (з'їзд у напрямку Видубичів).

Зазначається, що основні роботи будуть виконуватися вночі.

КП приносять вибачення за тимчасові незручності.

Як повідомляли Українські Новини, з 13 червня в Києві перекрили дві смуги руху на Південному мосту в напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.

Крім того, через спеку в Києві обмежували рух вантажних авто.

Тим часом у Києві скасували обмеження швидкості 50 км/год. Київміськрада дозволила рух транспорту на швидкості до 80 км/год на 17 вулицях столиці з 1 квітня по 1 листопада.

 

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