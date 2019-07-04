Сьогодні в Києві на мосту Патона обмежить рух транспорту

Комунальна корпорація "Київавтодор" частково обмежить рух транспорту на правобережній розв'язки мосту імені Патона з 20:00 4 липня до 8:00 5 липня у зв'язку з ремонтом покриття.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.\r\nПовідомляється, що 4 липня у зв'язку з початком ремонту на правобережній розв'язки мосту Патона заплановано зняття верхнього шару асфальту на з'їзді з бульвару Дружби народів на Наддніпрянське шосе (з'їзд у напрямку Видубичів).\r\nЗазначається, що основні роботи будуть виконуватися вночі.\r\nКП приносять вибачення за тимчасові незручності.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з 13 червня в Києві перекрили дві смуги руху на Південному мосту в напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.\r\nКрім того, через спеку в Києві обмежували рух вантажних авто.\r\nТим часом у Києві скасували обмеження швидкості 50 км\/год. Київміськрада дозволила рух транспорту на швидкості до 80 км\/год на 17 вулицях столиці з 1 квітня по 1 листопада. \r\n