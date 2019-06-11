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11 июня 2019, вторник, 20:44 38
Общество 2019-06-11T20:51:41+03:00
Українські Новини
В Киеве на Южном мосту ограничат движение почти на месяц

В Киеве на Южном мосту ограничат движение почти на месяц

Южный мост. Фото: cultkiev.com
Южный мост. Фото: cultkiev.com

С 13 июня в Киеве будут перекрыты две полосы движения на Южном мосту в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"С 14 часов 13 июня до 6:00 8 июля в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в первой и второй полосах в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" попросили извинения за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ.

Как сообщали Українські Новини, из-за жары в Киеве ограничили движение грузовиков.

Тем временем, в Киеве отменили ограничение скорости движения в 50 км/ч на 17 улицах: список.

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