В Киеве на Южном мосту ограничат движение почти на месяц

С 13 июня в Киеве будут перекрыты две полосы движения на Южном мосту в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"С 14 часов 13 июня до 6:00 8 июля в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в первой и второй полосах в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" попросили извинения за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ.

Как сообщали Українські Новини, из-за жары в Киеве ограничили движение грузовиков.

Тем временем, в Киеве отменили ограничение скорости движения в 50 км/ч на 17 улицах: список.