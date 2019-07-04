НБУ утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців

Національний банк скоротив утилізацію банкнот на 6,4% до 263,6 млн штук у січні-травні поточного року.

Про це Українським Новинам повідомили в НБУ.

При цьому в грошовому еквіваленті сума утилізованої гривні збільшилася на 13,8% до 23,1 млрд гривень.

Національним банком України за 5 місяців 2019 було утилізовано не придатних до обігу банкнот в кількості 263,6 млн штук на загальну суму 23,1 млрд гривень, у тому числі за номіналами: 1 гривня – 18,9 млн штук на суму 18,9 млн гривень, 2 гривні – 11,4 млн штук на суму 22,8 млн гривень, 5 гривень – 20,2 млн штук на суму 101,2 млн гривень, 10 гривень - 29,0 млн штук на суму 290 млн гривень, 20 гривень – 23,6 млн штук на суму 471,5 млн гривень, 50 гривень – 47,2 штук на суму 2 362,1 млн гривень, 100 гривень – 51,5 млн штук на суму 5 149,2 млн гривень, 200 гривень – 54,1 млн штук на суму 10 830,9 млн. гривень, 500 гривень – 7,7 млн штук на суму 3 839,1 млн гривень.

Вилучені з обігу Національним банком зношені та значно зношені банкноти підлягають знищенню (утилізації).

Утилізація банкнот відбувається повністю в автоматичному режимі в регіональних підрозділах Національного банку і Центральному сховищі (Київ).

Банкноти ріжуться на дрібні частини, подрібнена маса збирається в мішки або подається в спеціальний прес, який робить з подрібненої маси брикети.

Відновити порізану банкноту неможливо.

тобто процес знищення являє собою мелкофракционное подрібнення банкнот, після чого подрібнена маса утилізується на полігонах твердих промислових відходів спеціалізованими компаніями, з якими у Національного банку укладені відповідні договори.

В 2018 НБУ утилізував 663 млн банкнот на 47,4 млрд гривень.

Це менше за кількістю на 16,7% і по сумі на 6,2% ніж у 2017 році ( 795,7 млн банкнот на 50 576,7 млн гривень).

В 2018 році було утилізовано банкнот номіналом: 1 гривня – 63,4 млн штук на 63,4 млн гривень, 2 гривні – 38,6 млн штук на 77,2 млн гривень, 5 гривень – 61,9 млн штук на 309,4 млн гривень, 10 гривень – 79,5 млн штук на 795,4 млн гривень, 20 гривень – 66 млн штук на 1 320,8 млн гривень, 50 гривень – 115,7 млн штук на 5 784,7 млн. гривень, 100 гривень – 122,7 млн штук на 12 266,6 млн гривень, 200 гривень – 102,7 млн штук на 20 537,3 млн гривень і 500 гривень – 12,5 млн штук на 6 265,2 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Україні до кінця 2019 року необхідно виплатити 70,2 млрд гривень, або майже 2,7 млрд доларів (за курсом Національного банку на 3 липня) за зовнішніми боргами.

Канада вирішила виділити понад 45 млн доларів на підтримку України.