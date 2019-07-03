У Раді хочуть скласти список "матюків" для "дематюкації"

Депутат Верховної Ради Ольга Богомолець (фракція "Блок Петра Порошенка") пропонує парламенту карати штрафом до 1,7 тис. гривень за нецензурну лайку в ефірі, Кабінету Міністрів - затвердити перелік ненормативної лексики.

Про це йдеться в законопроекті №10414, зареєстрованому в Раді 2 липня, передають Українські Новини.

Богомолець пропонує внести відповідне доповнення до ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу про адміністративні правовідносини.

Згідно зі змінами, нецензурна лайка або образливі причіпки під час трансляції в ефірі ЗМІ, шляхом поширення аудіовізуальної інформації в інтернеті або під час публічних виступів караються штрафом від 40 до 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680-1 275 гривень) або 40-60 годинами громадських робіт, або 1-2 місяцями виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку, або адмінарештом до 15 діб.

Публічну особу за ті ж дії пропонується карати штрафом в розмірі 75-100 неоподатковуваних мінімумів (1 275-1 700 гривень) або 40-60 годинами громадських робіт, або 1-2 місяцями виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку або адмінарештом на 15 діб.

Також передбачається поширення терміна "нецензурна лайка" ("лихослів'я") на випадки заміни однієї будь-якої літери в словах і виразах ненормативної лайки згідно з переліком, який пропонується затвердити Кабінету Міністрів.

Згідно з документом, Національній раді з теле-, радіомовлення дозволяється накладати штраф на трансляцію матеріалів (крім фільмів), що містять нецензурну лайку.

В соцмережах вже навіть припустили, як буде виглядати "дематюкаційний патруль".

Як повідомляє Українські новини, на сайті українського парламенту зареєстрований законопроект, який передбачає заборону на використання нецензурних слів. Офіційно він називається "про дематюкацию мови", а його автором є Комітет свободи слова.

Дематюкатор і дематюкаторша: в соцмережах сміються над законом про заборону "матюків".