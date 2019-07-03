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03 липня 2019, середа, 14:09 12
Нерухомість 2019-07-03T14:45:01+03:00
Українські Новини
Голова правління Держмолодьжитла проти безкоштовної роздачі житла

Голова правління Держмолодьжитла проти безкоштовної роздачі житла

Голова правління державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" Сергій Комнатний вважає, що держава не повинна надавати житло за житловими програмами безкоштовно.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Держава повинна створити фонд соціального житла, яке не повинно надаватись у власність. Воно повинно надаватися для тимчасового проживання категоріям громадян, які потребують соціального захисту. Це сім'ї, які зіткнулися з тимчасовими проблемами. Наприклад, внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім'ї", - підкреслив Комнатний.

За його словами, безоплатне надання житлової площі призводить до вимивання з фондів муніципалітетів соціального житла.

Крім того, з громадян, які стоять на квартирному обліку, житло отримують одиниці.

"Тут ще треба переконатися, чи є для цього підстави, і чому вони повинні це житло отримувати безпосередньо у власність, а не як тимчасове", - зазначив Комнатний.

Він вважає, що держава повинна створити умови, при яких громадянин зможе придбати житло за рахунок участі у житлових програмах, взяти житло в доступну іпотеку або орендувати за прийнятну ціну.

Як повідомляли Українські Новини, Комнатний вважає популізм головною причиною, яка заважає розробляти житлову політику.

За даними ЮНІСЕФ, понад третини молодих людей в Україні живе з батьками.

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