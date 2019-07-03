17 рейсів затримали і 1 рейс скасували в київських аеропортах 2 липня

У міжнародних аеропортах "Бориспіль" (Київська область) і "Київ" імені Ігоря Сікорського було затримано 17 рейсів на виліт і 1 рейс було скасовано 2 липня.

Про це свідчать дані онлайн-табло аеропортів, передають Українські Новини.

Так, в аеропорту "Бориспіль" найбільшу кількість рейсів затримувала авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) - 5 рейсів (максимально - на 3 години 12 хвилин "Київ - Анкара").

При цьому максимальний час очікування вильоту був у рейсів авіакомпанії SkyUp "Київ - Хургада" та "Київ - Шарм-ель-Шейх" - 12 годин 33 хвилини і 16 годин 41 хвилина відповідно.

Також виліт затримувався у авіакомпаній "Азур Ейр Україна" (в Анталію на 1 годину 56 хвилин і в Шарм-ель-Шейх на 1 годину 38 хвилин), ізраїльської El Al Israel airlines (в Тель-Авів на 3 години 20 хвилин), австрійської Austrian Airlines (до Відня на 1 годину 8 хвилин), польської LOT (у Таллінн на 1 годину 4 хвилини), нідерландської KLM (в Запоріжжі на 1 годину 3 хвилини) і австрійської Laudamotion (до Відня на 1 годину 31 хвилину).

В аеропорту "Київ" у вівторок рейс затримала тільки авіакомпанія Ernest Airlines (Італія) в Бергамо на 2 години 16 хвилин, а також Pegasus (Туреччина) скасувала рейс в Даламан, запланований на 3:55.

Станом на 11:00 3 липня в аеропорту "Бориспіль" очікується затримка рейсів авіакомпанії "Азур Ейр Україна" в Анталію на 1 годину 55 хвилин (планувався виліт о 12:45) і SkyUp з Шарм-ель-Шейха - на 3 години 25 хвилин (приліт планувався о 19:55).

У свою чергу, в аеропорту "Київ" 3 червня затрималися рейси Pegasus в Анкару на 1 годину 25 хвилин та іспанської Vueling в Барселону - на 2 години 5 хвилин.

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня авіакомпанія SkyUp затримала 18 авіарейсів.

Раніше туроператорів зобов'язали повідомляти про затримки рейсів більше 4 годин.

У вересні Кабмін дозволив Мінекономіки проводити планові перевірки туроператорів в 2018 році.