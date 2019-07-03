Над Флоридою військовий літак випустив боєприпаси через зіткнення з птахом

Штурмовий літак A-10 Thunderbolt II Військово-повітряних сил США випустив три навчальних боєприпаси в небі над Флоридою після того, як 1 липня зіткнувся з птахом.

В заяві військових сказано, що літак випустив учбові снаряди BDU-33, кожен з яких важить трохи більше ніж 11 кілограмів. Боєприпас має невеликий піротехнічний снаряд, під час удару він випускає хмару диму, пише Meduza.

Учбові снаряди випустили в двох кілометрах від шосе 129. Де вони впали, не уточнюється. Про потерпілих і руйнування не повідомлялося. Військові закликали всіх, хто знайде снаряди, не наближатися до них.

З 1995 року американські військові літаки 105 тисяч разів стикалися з птахами. Загальні збитки від зіткнень оцінюють в понад 800 мільйонів доларів.

Як повідомляли Українські Новини, у Харківській області розбився навчальний літак через відмову двигуна.

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