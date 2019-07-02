В Харьковской области разбился учебный самолет из-за отказа двигателя

В Харьковской области разбился учебно-тренировочный самолет L-39. Об этом сообщает Украинский милитарный портал во вторник, 2 июля.

Как сообщается, самолет рухнул в поле около поселка Староверовка во время выполнения практических полетов курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба. Курсант, который выполнял учебный полет, успел катапультироваться.

По предварительным данным, у самолета L-39 с бортовым номером 08 отказал двигатель.

Как сообщали Українські Новини, в октябре истребитель Су-27 упал в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета.

Позже стало известно, что украинский военный и нацгвардеец США погибли вследствие падения истребителя.

Ранее в Киеве аварийно сел самолет из Львова из-за того, что в двигатель попала птица.