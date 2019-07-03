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03 липня 2019, середа, 11:20 19
Верховна Рада і партії 2019-07-03T11:27:33+03:00
Українські Новини
У Раді зареєстрували проект закону про дематюкацію мови

У Раді зареєстрували проект закону про дематюкацію мови

Законопроект про очищення української мови від мата – "Про протидію лихослів'ю" був зареєстрований у Верховній Раді.

Згідно з картою законопроекту, автором законодавчої ініціативи проти матюків виступила нардеп Ольга Богомолець.

Проект зареєстрували 2 липня.

Текст законопроекту на сайті парламенту поки відсутній.

Як повідомляли Українські Новини, керівник Офісу Президента Андрій Богдан вважає, що російській мові варто надати статус регіональної в Донецькій і Луганській областях.

Тим часом Петро Порошенко заяву про Богдана російською мовою на Донбасі назвав проросійським реваншем.

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