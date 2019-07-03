У Раді зареєстрували проект закону про дематюкацію мови

Законопроект про очищення української мови від мата – "Про протидію лихослів'ю" був зареєстрований у Верховній Раді.

Згідно з картою законопроекту, автором законодавчої ініціативи проти матюків виступила нардеп Ольга Богомолець.

Проект зареєстрували 2 липня.

Текст законопроекту на сайті парламенту поки відсутній.

Як повідомляли Українські Новини, керівник Офісу Президента Андрій Богдан вважає, що російській мові варто надати статус регіональної в Донецькій і Луганській областях.

Тим часом Петро Порошенко заяву про Богдана російською мовою на Донбасі назвав проросійським реваншем.