У Раді зареєстрували проект закону про дематюкацію мови

Законопроект про очищення української мови від мата – "Про протидію лихослів'ю" був зареєстрований у Верховній Раді.\r\nЗгідно з картою законопроекту, автором законодавчої ініціативи проти матюків виступила нардеп Ольга Богомолець.\r\nПроект зареєстрували 2 липня.\r\nТекст законопроекту на сайті парламенту поки відсутній.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, керівник Офісу Президента Андрій Богдан вважає, що російській мові варто надати статус регіональної в Донецькій і Луганській областях.\r\nТим часом Петро Порошенко заяву про Богдана російською мовою на Донбасі назвав проросійським реваншем.