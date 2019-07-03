Завтра суд оголосить вирок Труханову

Малиновський районний суд Одеси оголосить вирок меру Одеси Геннадія Труханова 4 липня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.\r\n"Повідомляємо, що орієнтовна дата виходу колегії суддів з дорадчої кімнати - 4 липня 2019 об 11:00", - сказано в ньому.\r\nОголошення вироку відбудеться в залі судового засідання №2.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить суд засудити до 12 років позбавлення волі мера Одеси Труханова.\r\nСАП просить суд визнати 8 обвинувачених, у тому числі Труханова, винними у заволодінні 92,659 млн гривень держкоштів пыл час купівлі будівлі заводу "Краян" за завищеною вартістю.\r\n30 травня 2018 року НАБУ і САП завершили розслідування у справі проти мера Одеси Труханова.\r\nЗа 2018 рік голова Одеської міської ради Геннадій Труханов задекларував 249 185 гривень доходів.\r\nТакож НАЗК направило до суду протокол про адміністративне порушення щодо голови Одеської міської ради Геннадія Труханового за декларування недостовірної інформації.