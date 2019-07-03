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03 липня 2019, середа, 11:13 10
Судова влада 2019-07-03T12:00:03+03:00
Українські Новини
Завтра суд оголосить вирок Труханову

Завтра суд оголосить вирок Труханову

Геннадій Труханов
Геннадій Труханов

Малиновський районний суд Одеси оголосить вирок меру Одеси Геннадія Труханова 4 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"Повідомляємо, що орієнтовна дата виходу колегії суддів з дорадчої кімнати - 4 липня 2019 об 11:00", - сказано в ньому.

Оголошення вироку відбудеться в залі судового засідання №2.

Як повідомляли Українські Новини, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить суд засудити до 12 років позбавлення волі мера Одеси Труханова.

САП просить суд визнати 8 обвинувачених, у тому числі Труханова, винними у заволодінні 92,659 млн гривень держкоштів пыл час купівлі будівлі заводу "Краян" за завищеною вартістю.

30 травня 2018 року НАБУ і САП завершили розслідування у справі проти мера Одеси Труханова.

За 2018 рік голова Одеської міської ради Геннадій Труханов задекларував 249 185 гривень доходів.

Також НАЗК направило до суду протокол про адміністративне порушення щодо голови Одеської міської ради Геннадія Труханового за декларування недостовірної інформації.

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