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03 липня 2019, середа, 08:50 27
Фінанси 2019-07-03T12:15:03+03:00
Українські Новини
Українські кавуни стали дешевше в два рази: які ціни на ягоду

Українські кавуни стали дешевше в два рази: які ціни на ягоду

Кавун.
Кавун.

Виробники баштанних вже пропонують першу продукцію по досить невисоким цінам. Так, з початку сезону вітчизняні кавуни здешевшали вдвічі.

Про це повідомляє Kurkul.com.

Перші кавуни почали надходити на ринок трохи більше тижня тому, а спекотна погода тільки прискорила цей вихід.

Ціни в 30-40 грн / кг, які були на початку сезону, протрималися недовго і вже зараз кавуни з українських полів можна придбати в мережах супермаркетів від 12 до 17 грн / кг

Як і завжди, центральні регіони дорогі в плані цінових котирувань (кавуни тут коштують від 15 до 20 грн / кг), а південні найдешевші (від 10 до 13 грн / кг), але історично, західні регіони не вирощують кавуни і споживають їх дуже добре, тому і ціни тут близькі до високих в країні (14-16 грн / кг).

Як буде змінюватися погода, поки рано говорити, але те, що арбузів у цьому році буде достатньо, говорили багато виробників, тому вижити в умовах низької ціни допоможе правильно побудований експорт.

Експортне вікно цьому році може бути довшим і вигіднішим, тому що аномальна спека, яка зараз панує в багатьох країнах Європи, просто таки вбиває урожай.

Нагадаємо, раніше в Україні розпочався сезон чорниці та лохини: скільки коштують ягоди.Тим часом економісти спрогнозували ціни на літній ягоди. Раніше фахівці пояснили, кому не можна пити свіжовичавлений фреш.

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