Українські кавуни стали дешевше в два рази: які ціни на ягоду

Виробники баштанних вже пропонують першу продукцію по досить невисоким цінам. Так, з початку сезону вітчизняні кавуни здешевшали вдвічі.\r\nПро це повідомляє Kurkul.com.\r\nПерші кавуни почали надходити на ринок трохи більше тижня тому, а спекотна погода тільки прискорила цей вихід.\r\nЦіни в 30-40 грн \/ кг, які були на початку сезону, протрималися недовго і вже зараз кавуни з українських полів можна придбати в мережах супермаркетів від 12 до 17 грн \/ кг\r\nЯк і завжди, центральні регіони дорогі в плані цінових котирувань (кавуни тут коштують від 15 до 20 грн \/ кг), а південні найдешевші (від 10 до 13 грн \/ кг), але історично, західні регіони не вирощують кавуни і споживають їх дуже добре, тому і ціни тут близькі до високих в країні (14-16 грн \/ кг).\r\nЯк буде змінюватися погода, поки рано говорити, але те, що арбузів у цьому році буде достатньо, говорили багато виробників, тому вижити в умовах низької ціни допоможе правильно побудований експорт.\r\nЕкспортне вікно цьому році може бути довшим і вигіднішим, тому що аномальна спека, яка зараз панує в багатьох країнах Європи, просто таки вбиває урожай.\r\nНагадаємо, раніше в Україні розпочався сезон чорниці та лохини: скільки коштують ягоди.Тим часом економісти спрогнозували ціни на літній ягоди. Раніше фахівці пояснили, кому не можна пити свіжовичавлений фреш.