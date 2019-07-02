Шарій провів свій мітинг з червоними кульками на Майдані

Блогер Анатолій Шарій провів сьогодні у Києві, на Майдані Незалежності мітинг своїх прихильників на дострокових виборах у Верховну Раду. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Близько 19:00 у центрі столиці почали збиратися і інші люди. Їх можна було відрізнити за наявністю в руках червоних кульок. Ці люди зібралися для того, щоб висловити свою підтримку кандидату в депутати Анатолію Шарію. За словами учасників мітингу, в Україні всі люди можуть висловлювати свої думки, погляди через це вони і вийшли. На питання про кульках, сказали, що це подарунки. Розійшовся ж цей мітинг приблизно о 20:30 — якраз коли в розпалі була інша акція. Зіткнень вдалося уникнути.

Тим часом "Антиклюєвський майдан" загрожує Зеленському "немирними протестами" через 2 дні.

Також сьогодні на "майдані Порошенко" побили журналіста "Страни".