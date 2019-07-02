Голова НСЖУ засудив побиття журналіста на "антиклюєвському мітингу"

Голова НСЖУ Сергій Томіленко заявив, що побиття журналіста видання "Страна" Влада Бовтрука на мітингу противників реєстрації в народні депутати Клюєва і Анатолія Шарія є обурливим і висловив сподівання, що правоохоронці проведуть розслідування.

"Інцидент стався є обурливим. Будь-які мітинги і політичні акції повинні бути відкриті для журналістів всіх медіа і співробітники ЗМІ не повинні боятися ходити на масові заходи і виконувати свою роботу. Ця агресія стає можливою, тому що в українському суспільстві вже роками напрацювався стереотип - журналіст є беззахисною жертвою, атака на нього залишається безкарною. Розраховуємо на те, що в поліції вистачить професіоналізму провести розслідування і витримки не звертаючись в політику", - заявив "Стране" голова НСЖУ Сергій Томіленко

Як повідомляли Українські Новини, "Антиклюєвський майдан" загрожує Зеленському "немирними протестами" через 2 дні.

Також "майдані Порошенко" побили журналіста "Страни".