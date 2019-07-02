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02 липня 2019, вівторок, 23:02 9
ЗМІ 2019-07-03T00:30:01+03:00
Українські Новини
Голова НСЖУ засудив побиття журналіста на "антиклюєвському мітингу"

Голова НСЖУ засудив побиття журналіста на "антиклюєвському мітингу"

Голова НСЖУ Сергій Томіленко заявив, що побиття журналіста видання "Страна" Влада Бовтрука на мітингу противників реєстрації в народні депутати Клюєва і Анатолія Шарія є обурливим і висловив сподівання, що правоохоронці проведуть розслідування.

"Інцидент стався є обурливим. Будь-які мітинги і політичні акції повинні бути відкриті для журналістів всіх медіа і співробітники ЗМІ не повинні боятися ходити на масові заходи і виконувати свою роботу. Ця агресія стає можливою, тому що в українському суспільстві вже роками напрацювався стереотип - журналіст є беззахисною жертвою, атака на нього залишається безкарною. Розраховуємо на те, що в поліції вистачить професіоналізму провести розслідування і витримки не звертаючись в політику", - заявив "Стране" голова НСЖУ Сергій Томіленко

Як повідомляли Українські Новини, "Антиклюєвський майдан" загрожує Зеленському "немирними протестами" через 2 дні.

Також "майдані Порошенко" побили журналіста "Страни".
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