Зеленський запросив місію МВФ в Україну після формування нового Кабміну

Президент Володимир Зеленський запросив місію Міжнародного валютного фонду до України для досягнення робочої домовленості за новою програмою одразу після формування нового складу Кабінету Міністрів.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента за підсумками зустрічі з першим заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном, передають Українські Новини.\r\n"Глава держави запросив делегацію МВФ відвідати Київ з метою досягнення робочої домовленості за новою програмою. Президент пропонує здійснити такий візит невідкладно після формування нового уряду", - сказано в повідомленні.\r\nЗеленський підкреслив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади і він готовий продовжувати співпрацю з місією.\r\nВін також запевнив, що гарантує незалежність Національного банку України.\r\nГлава держави висловив сподівання, що новий парламент, який буде обрано 21 липня, прийматиме реформаторські закони.\r\nПрезидент зазначив, що Україна налаштована проводити важливі реформи, спрямовані на сталий економічний розвиток.\r\nЗокрема йдеться про реформу правоохоронних органів, енергетичної сфери, великої приватизації та ринку землі.\r\nЗеленський констатував, що сьогодні економіка України зростає на 2-3% на рік, але цього недостатньо, тому що суспільство вимагає більшого.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, місія Міжнародного валютного фонду покинула Україну і готова повернутися в Україну після дострокових виборів Верховної Ради і призначення нового складу Кабінету Міністрів.\r\nРаніше Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу.