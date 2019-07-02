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02 липня 2019, вівторок, 21:19 25
Президент 2019-07-02T23:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський запросив місію МВФ в Україну після формування нового Кабміну

Зеленський запросив місію МВФ в Україну після формування нового Кабміну

МВФ. Фото: zn.ua
МВФ. Фото: zn.ua

Президент Володимир Зеленський запросив місію Міжнародного валютного фонду до України для досягнення робочої домовленості за новою програмою одразу після формування нового складу Кабінету Міністрів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента за підсумками зустрічі з першим заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном, передають Українські Новини.

"Глава держави запросив делегацію МВФ відвідати Київ з метою досягнення робочої домовленості за новою програмою. Президент пропонує здійснити такий візит невідкладно після формування нового уряду", - сказано в повідомленні.

Зеленський підкреслив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади і він готовий продовжувати співпрацю з місією.

Він також запевнив, що гарантує незалежність Національного банку України.

Глава держави висловив сподівання, що новий парламент, який буде обрано 21 липня, прийматиме реформаторські закони.

Президент зазначив, що Україна налаштована проводити важливі реформи, спрямовані на сталий економічний розвиток.

Зокрема йдеться про реформу правоохоронних органів, енергетичної сфери, великої приватизації та ринку землі.

Зеленський констатував, що сьогодні економіка України зростає на 2-3% на рік, але цього недостатньо, тому що суспільство вимагає більшого.

Як повідомляли Українські Новини, місія Міжнародного валютного фонду покинула Україну і готова повернутися в Україну після дострокових виборів Верховної Ради і призначення нового складу Кабінету Міністрів.

Раніше Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу.

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