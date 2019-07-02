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02 липня 2019, вівторок, 20:50 8
Силові структури 2019-07-02T21:15:01+03:00
Українські Новини
Поліція розслідує вибух на майданчику в Дніпропетровській області, через який поранені 6 дітей

Поліція розслідує вибух на майданчику в Дніпропетровській області, через який поранені 6 дітей

Співробітники Національної поліції почали розслідувати вибух невстановленого предмета на дитячому майданчику в селі Пашена Балка Дніпровського району (Дніпропетровська область).

Про це повідомляє прес-служба Управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Розпочато розслідування за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу.

Трагедія сталася в понеділок близько 20:00 на дитячому майданчику в селі Пашена Балка Дніпровського району.

Травми отримали 6 дітей у віці від 4 до 16 років.

Станом на ранок 2 липня 2 хлопчикам (5 і 16 років) провели операції, їх стан оцінюється як тяжкий.

Ще 2 хлопчика і 1 дівчинка знаходяться у відділенні травматології, їх життю нічого не загрожує.

Також 1 дитину батьки забрали додому.

Як повідомляли Українські Новини, двоє з шістьох дітей, які постраждали від вибуху гранати у Дніпропетровській області, знаходяться у тяжкому стані. Двоє постраждалих вже прооперовані.

Раніше в центрі Кривого Рогу на автобусній зупинці прогримів вибух, є постраждалі.

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