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02 липня 2019, вівторок, 20:40 14
Політика світу 2019-07-02T21:30:02+03:00
Українські Новини
Уродженець Херсонщини може стати главою Європарламенту

Уродженець Херсонщини може стати главою Європарламенту

Депутат Європарламенту від групи соціалістів Болгарії Сергій Станішев, який має шанси стати президентом Європарламенту, є уродженцем України, а саме - Херсона. Про це повідомляє Європейська правда.

"Якщо Сергій Станішев стане президентом Європарламенту, він стане першим президентом будь-інституції ЄС, які народилися в Україні", - зазначив у своєму Twitter журналіст Рікард Джозвяк.

Сергій Станішев - болгарський політик лівого спрямування, прем'єр-міністр Болгарії (серпень 2005 - липень 2009), голова Болгарської соціалістичної партії (БСП). Народився в Херсоні в сім'ї Димитра Якова Станішева, колишнього секретаря Центрального комітету Болгарської комуністичної партії, відповідального за міжнародні зв'язки БКП, і Діни Мухіної, професора факультету слов'янської філології Софійського університету.

Незабаром після його народження сім'я емігрувала в Росії, місто Москва. Там у 1989 році він закінчив історичний факультет Московського університету. Потім переїхав до Болгарії, де зробив політичну кар'єру.

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає сприятливими для України результати виборів у Європейський парламент.

Також на виборах до Європарламенту у великій Британії лідирувала партія прихильників Вrexit.

Європарламент оновив склад: реакція України.

Депутати від правопопулістських партій об'єдналися в нову силу в Європарламенті.
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