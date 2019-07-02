Уродженець Херсонщини може стати главою Європарламенту

Депутат Європарламенту від групи соціалістів Болгарії Сергій Станішев, який має шанси стати президентом Європарламенту, є уродженцем України, а саме - Херсона. Про це повідомляє Європейська правда.

"Якщо Сергій Станішев стане президентом Європарламенту, він стане першим президентом будь-інституції ЄС, які народилися в Україні", - зазначив у своєму Twitter журналіст Рікард Джозвяк.

Сергій Станішев - болгарський політик лівого спрямування, прем'єр-міністр Болгарії (серпень 2005 - липень 2009), голова Болгарської соціалістичної партії (БСП). Народився в Херсоні в сім'ї Димитра Якова Станішева, колишнього секретаря Центрального комітету Болгарської комуністичної партії, відповідального за міжнародні зв'язки БКП, і Діни Мухіної, професора факультету слов'янської філології Софійського університету.

Незабаром після його народження сім'я емігрувала в Росії, місто Москва. Там у 1989 році він закінчив історичний факультет Московського університету. Потім переїхав до Болгарії, де зробив політичну кар'єру.

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