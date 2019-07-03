Ціна за пачку сигарет може вирости до 100 гривень до 2025

Тютюнова компанія "Philip Morris Україна" прогнозує підвищення цін на сигарети в 3 рази до 100 гривень за пачку в 2025 році порівняно з 2019 роком.

Про це повідомила директор з корпоративних зв'язків Наталя Бондаренко в інтерв'ю Українським Новинам.

"Сигарети в 2025 році, якщо ціна буде продовжувати рости такими темпами, будуть коштувати близько 100 гривень", - сказала вона.

При цьому Бондаренко зазначила, що в період з 2016 до 2019 року ціна на сигарети зросла з 15 до 35 гривень за пачку.

За її словами, однією з основних причин стрімкого підвищення цін є непропорційне зростання акцизів щодо росту доходу населення.

Також вона повідомила, що від роботи тютюнової індустрії в державний бюджет за січень-квітень вже надійшло 9,5 млрд гривень при 16 млрд гривень, запланованих на 2019 рік.

Крім того, "Philip Morris Україна" констатувала, що тіньовий тютюновий ринок в Україні зріс на 2,1 п. п. до 6,5% до 2019 року порівняно з початком 2018 року.

"На жаль, протягом останніх двох років динаміка зростання нелегального ринку невтішна - згідно з даними дослідження компанії Kantar TNS рівень нелегального ринку з початку року становив 6,5%, (при минулорічному показнику в 4,4%)", - сказала Бондаренко.

За словами директора, зростанню нелегального ринку сприяє стрімке зростання акцизного податку на тютюнові вироби.

Як повідомляли "Українські Новини", у лютому прогнозували, що пачка сигарет подорожчає як мінімум на 4,7 гривні в 2019.

Так, мінімальне податкове навантаження на 1000 сигарет у 2019-му збільшиться з 773,2 до 1011,35 грн.

При цьому в кінці 2018 року очікувалося, що в поточному році зростуть ціни на "комуналку", інтернет і сигарети.