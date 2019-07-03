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03 липня 2019, середа, 06:01 15
Суспільство 2019-07-03T08:00:02+03:00
Українські Новини
Ціна за пачку сигарет може вирости до 100 гривень до 2025

Ціна за пачку сигарет може вирости до 100 гривень до 2025

Тютюнова компанія "Philip Morris Україна" прогнозує підвищення цін на сигарети в 3 рази до 100 гривень за пачку в 2025 році порівняно з 2019 роком.

Про це повідомила директор з корпоративних зв'язків Наталя Бондаренко в інтерв'ю Українським Новинам.

"Сигарети в 2025 році, якщо ціна буде продовжувати рости такими темпами, будуть коштувати близько 100 гривень", - сказала вона.

При цьому Бондаренко зазначила, що в період з 2016 до 2019 року ціна на сигарети зросла з 15 до 35 гривень за пачку.

За її словами, однією з основних причин стрімкого підвищення цін є непропорційне зростання акцизів щодо росту доходу населення.

Також вона повідомила, що від роботи тютюнової індустрії в державний бюджет за січень-квітень вже надійшло 9,5 млрд гривень при 16 млрд гривень, запланованих на 2019 рік.

Крім того, "Philip Morris Україна" констатувала, що тіньовий тютюновий ринок в Україні зріс на 2,1 п. п. до 6,5% до 2019 року порівняно з початком 2018 року.

"На жаль, протягом останніх двох років динаміка зростання нелегального ринку невтішна - згідно з даними дослідження компанії Kantar TNS рівень нелегального ринку з початку року становив 6,5%, (при минулорічному показнику в 4,4%)", - сказала Бондаренко.

За словами директора, зростанню нелегального ринку сприяє стрімке зростання акцизного податку на тютюнові вироби.

Як повідомляли "Українські Новини", у лютому прогнозували, що пачка сигарет подорожчає як мінімум на 4,7 гривні в 2019.

Так, мінімальне податкове навантаження на 1000 сигарет у 2019-му збільшиться з 773,2 до 1011,35 грн.

При цьому в кінці 2018 року очікувалося, що в поточному році зростуть ціни на "комуналку", інтернет і сигарети.

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