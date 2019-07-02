В 2016 году один из крупнейших мировых производителей табачной продукции компания Philip Morris International заявила, что стала на путь отказа от традиционной табачной продукции. Если тогда это казалось нереальным, то уже сегодня статистика показывает - 7,3 млн людей по всему миру уже перешло с обычных сигарет на альтернативный продукт IQOS и еще 3 млн находится в процессе перехода. И это только одна из разработок компании.

В то же время, согласно глобальному отчету Всемирной организации здравоохранения о тенденциях распространенности курения табака за 2018 год, нынешние темпы сокращения употребления табака не соответствуют поставленным целям - по сегодняшним расчетам мир придет к снижению табакокурения в 22% вместо 30% к 2025 году. При этом с 2010 по 2017 год численность курильщиков в Украине сократилась на 20%, и ожидается, что к 2025 году распространенность курения среди украинцев составит 24%.

Однако директор по корпоративным связям "Филип Моррис Украина" Наталья Бондаренко подчеркивает, что падение производства сигарет в Украине не связано с отказом украинцев от курения. Что тогда негативно влияет на отечественный табачный рынок, исчезнут ли табачные фабрики и как без вреда для отрасли поддерживать борьбу с табакокурением она рассказала в интервью Українським Новинам.

Расскажите для начала, как ваша компания закончила 2018 год

Результаты компании были достаточно неплохими. В 2018 году чистая прибыль от реализации продукции составила 21 млрд гривен, что на 18% больше, чем в 2017. В конце 2018 года активы предприятия составили 7,9 млрд грн, что на 1,3 млрд грн больше, чем в начале года.

Кроме того, мы закончили год, будучи 5-м самым крупным налогоплательщиком Украины по данным ГФС. 2 наши аффилированные компании («Филип Моррис Украина» и «Филип Моррис Сейлз и Дистрибьюшн») совместно уплатили налогов на сумму 17,4 млрд гривен. А в 2017 году мы заплатили налоги в размере большем чем сумма госбюджета на культуру и большем чем сумма бюджета Харьковской области.

Сколько вы произвели сигарет на Харьковской табачной фабрике?

Объемы производства у нас сократились - приблизительно на 10%. То есть, если в 2017 году мы выпустили 33 млрд штук, то в прошлом году эта цифра сократилась до 30 млрд. Это все вместе - и экспорт, и та продукция, которую мы выпускаем на внутренний рынок.

Чем обусловлено сокращение?

Прежде всего, конечно, повлияло достаточно сильное повышение акцизов. 2 года назад Верховная Рада приняла 8-летний план адаптации нашего законодательства по ставкам акцизного сбора к требованиям европейских директив, то есть – к 90 евро за тысячу штук. И в этом плане было предусмотрено равномерное поднятие на 20% акцизов для табачных изделий до 2025 года. Но, несмотря на это, буквально в первый год действия плана, он был пересмотрен. Максимум, в чем нам удалось найти компромисс путем тяжелого диалога и с парламентом, и с Минфином - с июля акцизы поднимутся еще на 9%. Аккумулятивно рост в этом году получается около 24-25%, а по предыдущим годам акциз рос по 30-40%. Таким образом, что происходит - в 2016 году в среднем минимальная цена на полках на сигареты была 15 гривен, сегодня это 35 гривен. Чувствуете, да? Акцизы растут не пропорционально доходам населения. Считаем, что именно в связи с этим с начала 2017 года уровень нелегальной торговли вырос более чем в 6 раз.

Тогда, как вы считаете, какая оптимальная индексация ставок акциза?

Мы очень приветствовали введение плана по ежегодному повышению акцизов. Потому что до него акцизы повышались иногда 2 раза в год, иногда на 40%, иногда предлагалось повышение на 50%, логики никакой не прослеживалось. Поэтому когда мы увидели четкий план, мы обрадовались. Но снова-таки, если брать во внимание страны Европейского Союза, а мы здесь как раз говорим о приведении украинского законодательства к требованиям европейской Директивы № 64, большинство стран приводило свои акцизы к определенному показателю в среднем в течении 13-15 лет. Куда мы торопимся, я не понимаю. Целесообразно будет пересмотреть действующий план в Украине для достижения европейского уровня минимального акцизного обязательства не ранее, чем в 2030 году.

Вы сказали, что в связи с ростом акциза вырос нелегальный рынок. Как вы его оцениваете сейчас?

К сожалению, на протяжении последних 2х лет динамика роста нелегального рынка не утешающая - согласно данным исследования компании Kantar TNS уровень нелегального рынка с начала года составил 6.5%, (при прошлогоднем показателе в 4.4%), и если ничего не изменится, к 2020 году он вырастет еще на 21%. Когда мы ведем дискуссию о снижении продаж с государственными органами, они говорят нам о том, что, вот, люди начинают вести здоровый образ жизни и бросают курить. Нам бы хотелось, чтобы это было так, но это совсем не так. Потому что среднеевропейская тенденция по отказу от курения - 1-1,5%. Сигареты в 2025 году, если цена будет продолжать расти такими темпами, будут стоить около 100 гривен. Если мы пересматриваем курс на сегодня, то в 2025 году уже будет не 90 евро за тысячу штук, это будет больше 100 евро. Мы уже видели подобные примеры в Румынии, Прибалтике, Грузии и других странах, в которых в некоторые годы слишком резкими темпами государство поднимало акцизный налог, получая в итоге значительный рост черного рынка без ожидаемого роста доходов бюджетов. Мы настроены на то, чтобы попытаться донести эту мысль до Минфина.

У вас идет сейчас диалог с Минфином, на каком вы этапе?

Он идет постоянно. Мы же на самом деле не одни, рынок представлен 4-мя крупными производителями. На сегодняшний день в Украине произведено 84,1 млрд штук сигарет, совокупный легальный внутренний рынок составляет 54,5 млрд штук (по данным ассоциации Укртютюн). Помните, я говорила, что только “Филип Моррис” в 2018 произвел 30 млрд штук, а в Украине таких компаний 4 и у каждой фабрика мощностью не меньше 40 млрд штук в год. Легальный рынок сокращается, честные инвесторы не знают, что делать с этими мощностями в будущем, а нелегальный рынок растет.

Кстати, показательно говоря о падениях рынка. Министр финансов недавно дала большое интервью о том, как выполняется бюджет в этом году, о том, что он выполняется с профицитом. Так вот, по табачной индустрии было запланировано 16 млрд гривен, а поступило 9,5 млрд только в первые 4 месяца.

На "тени" как-то сказались введенные с 1 июля 2018 года новые правила маркировки изделий разными дизайнами акцизов в зависимости от вида изделия?

Еще рано говорить об этом. Мы поддерживали эту инициативу. До нее акцизные марки визуально на сигареты и сигариллы выглядели абсолютно одинаково, несмотря на то, что за акциз на сигариллы ты платишь в 11 раз меньше. Поэтому некоторые недобросовестные украинские производители нашли эту лазейку в законодательстве.

Мы очень надеемся, что эта ситуация выровняется, когда у них закончатся запасы этих марок.

Как часто вы фиксируете случаи контрабанды или контрафакта по отношению к своей продукции в Украине?

У нас уменьшилось количество выявленных случаев контрабанды. Единственное, что я помню за последние годы - это контрафакт на польский Marlboro.

Какую долю вы занимаете на рынке Украины сейчас?

Доля нашей компании на рынке составляет около 30%.

Какие у вас мощности по производству?

Наши мощности позволяют производить 47,94 млрд штук сигарет в год. Таким образом фабрика имеет возможность наращивать производство на 15% и более.

Какой процент идет на экспорт?

Ежегодно мы экспортируем 40-50% от того, что здесь производим. Поставляем в более 20 стран по всему миру - в страны ближнего зарубежья (Молдова, Грузия, Армения), в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Гонконг, Японию. И могли бы экспортировать больше.

Что не дает производить и экспортировать больше?

Внутри рынок достаточно ограничен, к тому же он падает. По оценкам компаний-членов Американской торговой палаты, на протяжении 2019 года продолжиться снижение объёмов легального рынка сигарет и дополнительно будет расти уровень нелегальной торговли (на 12 и 21% соответственно).

Говоря об экспорте, то “Филип Моррис Украина” недавно доказал свою правоту в сложном деле, которое тянулось года 3 и суть которого заключалась как раз в экспортном потенциале (ГФС были определены налоговые обязательства компании на сумму 635,378 млн гривен - ред.). Внутри группы этот случай повлиял на репутацию украинского филиала не в лучшую сторону. Имеется в виду, не бросил тень на нас как профессионалов, а бросил тень на инвестиционный климат в Украине. Поэтому сейчас наши инвесторы боятся давать нам какие-то новые заказы в новые страны. Так как с одной стороны тебе Государственная фискальная служба дала разрешение на режим переработки, но с другой стороны - на следующей неделе после окончания этого разрешения (а оно дается на год) к тебе приходит ГФС и налоговая проверка и ставят под сомнение вообще все операции, которые были проведены в течение года в режиме переработки. И это, конечно, очень сильно насторожило представителей штаб-квартиры в вопросе наращивания экспортного потенциала украинского филиала.

А как инвесторы реагируют на политические изменения в стране?

У нас нет никаких прямых реакций, мы далеки от политики. Для нас важен инвестиционный климат, мы просто хотим делать бизнес.

Но вы же как бизнес ожидаете каких-то шагов от новой власти?

Мы как и любой честный бизнес ожидаем, прежде всего, верховенства права, стабильности и предсказуемости. Но сейчас говорить о каких-то прогнозах - это лишняя трата времени. Просто нужно следить за ситуацией и адекватно на нее реагировать, если можно будет адекватно реагировать.

Вы сказали ранее, что это не здоровый способ жизни повлиял на падение продаж. Значит, спрос на сигареты не снизился?

Смотрите, даже в самых развитых странах, где работа Министерства здравоохранения построена иначе, отказ от сигарет не превышает 1% в год. В 2018 году объёмы производства легального продукта в Украине сократились на 8.3% (по сравнению с 2017 г.). Учитывая указанный ранее рост объёма нелегальной продукции на 70% (по сравнению с 2017 годом), падение потребления являет собой переход потребителей на нелегальный продукт, с которого не уплачивается никаких налогов и, соответственно, который в разы дешевле.

Если говорить о сокращении числа курильщиков, то к этому приводит целая совокупность различных факторов – как экономических, так и социальных, а также личная мотивация людей.

Как вы видите, кампании по борьбе с курением влияют на ситуацию?

Кампании по борьбе с курением являются лишь одной из этих составляющих.

В основном, все инициативы в этой сфере сводятся к стремлению ввести новые запреты. При этом ни у кого нет единого понимания, какими эти запреты должны быть. Так, в текущем созыве парламента в целом можно насчитать более 50 законопроектов, которые тем или иным образом затрагивают табачную отрасль. Наличие альтернативных законопроектов и отсутствие единой позиции по регулированию табачной индустрии создало больше разногласий, что не позволяет рационально подойти к решению проблемы. Посмотрим, какие инициативы будет рассматривать новый парламент.

А что касается перехода с классических сигарет на IQOS, какая здесь динамика наблюдается?

Мы пока очень довольны успехами, которые делает наш инновационный продукт, и мы приветствуем переход совершеннолетних курильщиков на данную систему, которая является менее вредной по сравнению с курением сигарет.

Также нужно понимать, что некурильщики - это не наша целевая аудитория. Мы коммуницируем, предлагаем нашу продукцию исключительно совершеннолетним курильщикам. То есть, если вы не курильщик и вы захотите, чтобы вам объяснили на месте, как работает продукт, то вам скажут “извините, этот продукт не для Вас”.

Но ведь кто-то мог попробовать просто у своего друга, знакомого. Это же модно сейчас - кто-то где-то видел и захотел.

У нас есть данные по миру, которые мы предоставляли в Администрацию по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами в Штатах (Food and Drug Administration, FDA), когда получали разрешение на продажу нашей системы. Разрешение это мы получили 30 апреля, кстати. Так вот там есть статистика, согласно которой инициация составляет менее 1%. То есть, она настолько незначительная, что даже FDA не посчитала такую систему опасной для инициации людей, которые до этого не были знакомы с никотином.

Какую долю IQOS занимает на табачном рынке?

Сейчас мы присутствуем в 13 городах в Украине. По нашим внутренним оценкам, в Украине 3% курильщиков уже переключились и используют IQOS. И дальше мы продолжаем «экспансию».

Сигареты какого ценового сегмента сейчас предпочитают украинцы?

Тенденции чуть-чуть изменились, потому что еще в 2014 году значительная часть рынка была представлена дешевыми сигаретами без фильтра. Но, повторюсь еще раз, доходы населения не растут пропорционально повышению налогов на сигареты, поэтому, хотя украинцы уже отошли от сигарет без фильтра, курят хорошие не очень дорогие сигареты. Рынок насыщен предложениями и позволяет выбрать что угодно в данной категории.

А можете вспомнить, как повлиял на вашу работу в Украине запрет рекламы табачных изделий в СМИ?

Никак не повлиял на работу. Нет, он, конечно, повлиял на работу маркетингового отдела, но не повлиял ни на наши продажи, ни на заинтересованность наших потребителей. Но со своей стороны, как компания, мы всегда приветствовали любые запреты, направленные на ограничение рекламы для несовершеннолетних. Вот это был один из запретов, против которых мы не возражали и считаем его очень правильным.

Внутри компании у нас действуют процедуры, направленные на ответственный маркетинг. Все материалы, которые существуют на украинском рынке, проходят несколько этапов проверки нашими юристами. И часто так бывает, что требования наших политик более жесткие, чем требования локального законодательства. Из двух зол мы выбираем самое злое.

Как вы относитесь к таким радикальным инициативам, как, например, в Финляндии, где сигареты не выставляют на витрины, а заказать их можно только по каталогу?

Смотрите, у Philip Morris International есть масса исследований относительно запрета выкладки и ни одно из исследований не доказало эффективность такого запрета на отказ от курения или формирования привычки у несовершеннолетних. На что это может повлиять, так это на конкуренцию. Представьте себе любую компанию, которая не может поставить свой товар на полку, но хочет вывести новые SKU (Stock Keeping Unit, единица ассортимента - ред.), каким образом ей коммуницировать с потребителем? То есть те бренды, которые живут на рынке долго и успешно, еще находятся в какой-то системной памяти потребителя и потребитель может автоматически выбрать Marlboro, который он когда-то курил. Но если это небольшой локальный производитель, то каким образом о нем узнают? Никак. Как показывают наши и независимые исследования, это прежде всего влияет на сегменты рынка. Бренд перестает быть важным, остается только ценовая категория.

Но что тогда можно предпринять, чтобы и бизнесу не навредить, и снизить уровень табакокурения?

Мы достаточно широко, на весь мир, объявили о том, что мы хотим видеть мир без табачного дыма. Для того, чтобы приблизить нас к этой цели, наши 2 научно-исследовательских центра потратили более 10 лет и около 6 млрд долларов на разработку инновационных продуктов, которые будут продуктами со сниженным риском по сравнению с курением обычных сигарет. Сотнями исследований доказывается, что основной вред от курения возникает в процессе горения. В наших продуктах происходит нагревание табака до определенной температуры, после чего выделяется аэрозоль, который очень отличается от табачного дыма и в нем на 95% меньше вредных и потенциально вредных веществ. Это наш вклад как компании в отказ от курения.

На сегодняшний день Philip Morris International развивает 4 платформы (категории) альтернативных бездымных продуктов на основе технологий нагревания табака и системы доставки никотина.

Кстати, вы видели пост министра здравоохранения Ульяны Супрун на Facebook о "маркетинговой технологии heat-not-burn, которая помогает табачным компаниям продолжать зарабатывать"? Как вы к этому отнеслись?

Мы благодарны госпоже Супрун за интерес к нашему продукту. Мы поддерживаем заявление, что действительно, лучшим способом снизить риски от употребления табака является полный отказ от употребления табака в какой-либо форме. Однако, во всем мире растет поддержка того факта, что при отсутствии горения в альтернативах обычным сигаретам существует потенциал снижения риска для курильщиков, которые переключаются на эти альтернативные продукты. На данный момент уже существуют десятки независимых исследований и рецензируемых публикаций от экспертов по всем миру - включая США, Германию, Великобританию и Японию, которые подтверждают наши собственные исследования.

Когда, по вашим оценкам, вы сможете полностью отказаться от традиционных сигарет?

Очень тяжело сказать, потому что мы не можем резко взять и отказаться от сигарет, поскольку мы не одни на рынке, это место будет заполнено нашими конкурентами. Со своей стороны мы смогли запустить свой новый продукт на 47 рынках планеты. В этом вопросе нам нужна помощь и регуляторов, и общества в принятии определенных нормативно-законодательных актов для правильного регулирования IQOS, в том числе с точки зрения налогов. Нелогичным будет имплементировать какие-то запретительные барьеры для коммуникации о продукте, потому что тогда у курильщика не будет шанса узнать о более лучших альтернативах и переключиться. Мы говорим так - если ты не куришь - не начинай, если ты куришь - бросай, а если ты не бросаешь - меняйся, например, переходи на альтернативный продукты.

Если вы спрашиваете лично меня, я думаю, что через 20 лет новое поколение людей уже не будет знать, что такое сигареты.

Рассматриваете ли вы в связи с этим возможность производства стиков для IQOS в Украине? Может, на базе той же харьковской фабрики.

Вы знаете, мы бы очень хотели. Но в ближайшее время мы не рассматриваем такое производство здесь, потому что, как я уже говорила, инвестиционный климат этому не способствует.

Мы не успели пройти эпопею с оспариванием решения ГФС на сумму 635 млн гривен по режиму переработке, так уже идет проверка по трансфертному ценообразованию. Так как эта сфера налоговой экспертизы в Украине не очень развита, налоговикам тяжело разобраться что мы делаем и как мы это делаем. И это длиться уже два года (с марта 2017 года) и акта по результатам проверки еще нет. Мы общаемся со штаб-квартирой на еженедельной основе, и они очень хорошо понимают, что здесь происходит. Когда мы рассказываем, что еще не закончили отношения по одной проверке с потенциальным штрафом 635 млн, а к нам на полпути приходит другая проверка по трансфертному ценообразованию, я не думаю, что штаб-квартира в каком-то обозримом будущем будет рассматривать перспективу запуска производства хитстиков (heet stick) в Украине. Да, у нас есть площади и мощности, но для производства нужны инвестиции в переформатирование оборудования и покупку нового. Мы хотим быть уверенными в том, что подобное не повториться в ближайшем будущем и убедить в этом наш центральный офис.

О какой сумме потенциальных штрафов по ценообразованию идет речь?

Не знаем, честно говоря. Но думаю, что в течение ближайших месяцев будем знать о результатах проверки.