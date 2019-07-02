Портнов найняв детективів в Панамі шукати офшори Порошенко

Колишній заступник глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрій Портнов найняв детективів і адвокатів для розшуку офшорів колишнього Президента України Петра Порошенка в Панамі. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі, інформую, що закінчив формальні процедури передачі повноважень адвокатам і незалежним детективам представляти мої інтереси у державних та судових органах Панами і ряду острівних держав щодо афілійованих з Порошенком офшорів. У всіх розпочатих розслідуваннях щодо Порошенка за кордоном я офіційно є заявником і очікую від місцевих колег пошуку, систематизації та оприлюднення даних по відмиванню Порошенко і його оточенням викрадених в українських громадян коштів і активів. Буду негайно інформувати вас про перші результати. Не перемикайтеся", - повідомив Портнов у себе на сторінці.

Як повідомляли Українські Новини, 19 травня Портнов повернувся в Україну.

Як повідомлялося, юрист Андрій Портнов зареєстрував у ДБР вже четверту заяву на Петра Порошенка, в якому він звинуватив екс-президента в спробі узурпувати судову владу. Після чого ДБР почало розслідування його заяв.