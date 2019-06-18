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18 июня 2019, вторник, 21:47 14
Lifestyle 2019-06-18T21:57:09+03:00
Українські Новини
IKEA ищет сотрудника для исследования счастья в Дании

IKEA ищет сотрудника для исследования счастья в Дании

Уют. Фото: pixabay.com
Уют. Фото: pixabay.com

Компания IKEA разыскивает человека, который проведет две недели в Дании, исследуя хюгге и секреты датского счастья.

Работа предполагает путешествие в Копенгаген на две недели в сентябре 2019 года. В это время работник должен будет знакомиться с местными жителями, исследовать их привычки и быт, пишет Inspired.

Компания обеспечит расходы на транспорт, жилье и питание, а также предоставит средства на все необходимые расходы.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 1 июля 2019 года. Для этого нужно написать о себе (на английском языке) и прислать 60-секундное видео с рассказом о том, почему ты хочешь исследовать счастья.

Преимущество будут предоставлять любознательным людям, которые любят путешествовать, встречать новых людей и исследовать новые культуры, тем, кто любит быть в центре внимания и камер и стремится разгадать секрет счастья.

Подаваться на конкурс могут люди, достигшие 18 лет и имеющие возможность получить датскую визу. Граждане Дании и работники IKEA не могут участвовать.

Напомним, в первую десятку самых счастливых стран мира вошли Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада, Австрия.

Тем временем Ульяна Супрун посоветовала заниматься сексом и есть хумус, чтобы быть счастливыми.

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