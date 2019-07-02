У Миколаївській області зіткнулися два мікроавтобуси, одна людина загинула, ще 15 - постраждали

Сьогодні, 2 липня, в Миколаївській області, в районі села Благодатне сталася смертельна аварія, в якій загинула одна людина, а ще 15 - постраждали. Про це повідомляє прес-служба відділу обласної поліції.

Так, повідомляється, що аварія сталася близько 12:30 на 87 км автодороги Н-24 "Миколаїв – Благовіщенське". Зіткнулися вантажний мікроавтобус Mercedes Benz під керуванням 45-річного водія маршрутного Mercedes Sprinter сполученням "Миколаїв – Первомайськ", за кермом якого перебував 35-річний чоловік.

"За попередньою інформацією в результаті аварії травми різного ступеня тяжкості отримали 15 осіб, в тому числі обидва водії. Чотири людини госпіталізовані у тяжкому стані. 25-річна пасажир рейсового мікроавтобуса загинула", - йдеться в повідомленні.

Смертельна ДТП у Миколаївській області

На місці події постраждалим надають допомогу співробітники слідчо-оперативної групи поліції, медики і рятувальники.

Відомості про ДТП внесено до ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Всі обставини ДТП і його причини встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, під Миколаєвом перекинувся мікроавтобус, водій загинув.

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