підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.8
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • У Миколаївській області зіткнулися два мікроавтобуси, одна людина загинула, ще 15 - постраждали
02 липня 2019, вівторок, 15:29 36
Події 2019-07-02T17:30:04+03:00
Українські Новини
У Миколаївській області зіткнулися два мікроавтобуси, одна людина загинула, ще 15 - постраждали

У Миколаївській області зіткнулися два мікроавтобуси, одна людина загинула, ще 15 - постраждали

Смертельна ДТП у Миколаївській області. Фото: Нацполіція
Смертельна ДТП у Миколаївській області. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 2 липня, в Миколаївській області, в районі села Благодатне сталася смертельна аварія, в якій загинула одна людина, а ще 15 - постраждали. Про це повідомляє прес-служба відділу обласної поліції.

Так, повідомляється, що аварія сталася близько 12:30 на 87 км автодороги Н-24 "Миколаїв – Благовіщенське". Зіткнулися вантажний мікроавтобус Mercedes Benz під керуванням 45-річного водія маршрутного Mercedes Sprinter сполученням "Миколаїв – Первомайськ", за кермом якого перебував 35-річний чоловік.

"За попередньою інформацією в результаті аварії травми різного ступеня тяжкості отримали 15 осіб, в тому числі обидва водії. Чотири людини госпіталізовані у тяжкому стані. 25-річна пасажир рейсового мікроавтобуса загинула", - йдеться в повідомленні.

Смертельне ДТП у Миколаївській областіСмертельна ДТП у Миколаївській області

На місці події постраждалим надають допомогу співробітники слідчо-оперативної групи поліції, медики і рятувальники.

Відомості про ДТП внесено до ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Всі обставини ДТП і його причини встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, під Миколаєвом перекинувся мікроавтобус, водій загинув.

Раніше в Миколаївській області зіштовхнулись ВАЗ і Renault, загинули обидва водія.

Більше новин про: ДТП смертельна ДТП ДТП в Миколаївській області

Архів
Новини
На виборах в ОТГ лідирують "Батьківщина" та "Наш край", - попередній підрахунок партії "Наш край" 17:37
Гройсман запропонував керівництву "Нафтогазу" повернути 390 млн гривень премій 17:27
Конкурс на розробку 9 ділянок видобутку газу забезпечить понад 1,5 млрд дол інвестицій в галузь - Наталія Кацер-Бучковська 17:23
"Гарантований покупець" впевнений у скасуванні ухвали Окружного адмінсуду Києва щодо тарифів "Укренерго" 17:23
У червні держбюджет виконаний з доходів більш ніж на 80% 17:18
більше новин
Дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу 13:27
У новому енергоринку ціна на електроенергію ДТЕК Ахметова впала на 25% 08:00
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: kherson.life
Клімкін назвав нового керівника МЗС 21:50
Викрадений податківцями бізнесмен зміг втекти з полону, - ICTV 10:33
В Україні припинила діяти формула "Роттердам+" 15:43
більше новин
Зеленський запропонував нову формулу розрахунку ціни на електрику замість "Роттердам+" 15:14
Бойовики вбили військового і поранили двох при перевезенні бійця під Донецьком 13:26
20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі, - Богдан 10:29
Ставнійчук про судову реформу команди Зеленського: КС має всі підстави визнати судову реформу Порошенка неконституційною 10:10
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: kherson.life
Клімкін назвав нового керівника МЗС 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok