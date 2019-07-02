У Миколаївській області зіткнулися два мікроавтобуси, одна людина загинула, ще 15 - постраждали

Сьогодні, 2 липня, в Миколаївській області, в районі села Благодатне сталася смертельна аварія, в якій загинула одна людина, а ще 15 - постраждали. Про це повідомляє прес-служба відділу обласної поліції.\r\nТак, повідомляється, що аварія сталася близько 12:30 на 87 км автодороги Н-24 "Миколаїв – Благовіщенське". Зіткнулися вантажний мікроавтобус Mercedes Benz під керуванням 45-річного водія маршрутного Mercedes Sprinter сполученням "Миколаїв – Первомайськ", за кермом якого перебував 35-річний чоловік.\r\n"За попередньою інформацією в результаті аварії травми різного ступеня тяжкості отримали 15 осіб, в тому числі обидва водії. Чотири людини госпіталізовані у тяжкому стані. 25-річна пасажир рейсового мікроавтобуса загинула", - йдеться в повідомленні.\r\nСмертельна ДТП у Миколаївській області\r\nНа місці події постраждалим надають допомогу співробітники слідчо-оперативної групи поліції, медики і рятувальники.\r\nВідомості про ДТП внесено до ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Всі обставини ДТП і його причини встановлюються.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, під Миколаєвом перекинувся мікроавтобус, водій загинув.\r\nРаніше в Миколаївській області зіштовхнулись ВАЗ і Renault, загинули обидва водія.