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02 июня 2019, воскресенье, 17:31 813
Происшествия 2019-06-02T17:31:49+03:00
Українські Новини
В Николаевской области столкнулись ВАЗ и Renault, погибли оба водителя

В Николаевской области столкнулись ВАЗ и Renault, погибли оба водителя

Смертельное ДТП в Николаевской области. Фото: полиция
Смертельное ДТП в Николаевской области. Фото: полиция

Сегодня, 2 июня, в Николаевской области произошла серьезная авария с участием автомобилей ВАЗ-2107 и Renault Logan. В результате происшествия погибли оба водителя. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, сообщается, что авария произошла около 12:00 на расстоянии 5 км от пгт Кривое Озеро в сторону Первомайска.

Отмечается, что в результате аварии 27-летний водитель ВАЗа, сотрудник Кривоозерского отделения полиции, находившийся вне службы (второй день в отпуске), погиб на месте ДТП. 34-летний водитель Renault Logan от полученных телесных повреждений скончался в больнице.

Также в больницу попала 33-летняя жена водителя Renault, ей сейчас предоставляется неотложная медицинская помощь.

Событие квалифицировали по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщали Українські Новини, в Николаеве пьяный таксист в попытке сбежать протаранил полицейское авто.

Ранее в Николаевской области столкнулись две фуры, погибли три человека.

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