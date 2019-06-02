В Николаевской области столкнулись ВАЗ и Renault, погибли оба водителя

Сегодня, 2 июня, в Николаевской области произошла серьезная авария с участием автомобилей ВАЗ-2107 и Renault Logan. В результате происшествия погибли оба водителя. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, сообщается, что авария произошла около 12:00 на расстоянии 5 км от пгт Кривое Озеро в сторону Первомайска.

Отмечается, что в результате аварии 27-летний водитель ВАЗа, сотрудник Кривоозерского отделения полиции, находившийся вне службы (второй день в отпуске), погиб на месте ДТП. 34-летний водитель Renault Logan от полученных телесных повреждений скончался в больнице.

Также в больницу попала 33-летняя жена водителя Renault, ей сейчас предоставляется неотложная медицинская помощь.

Событие квалифицировали по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжаются первоочередные следственные действия.

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