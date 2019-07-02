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02 липня 2019, вівторок, 15:08 15 Документ
Економіка 2019-07-02T15:19:23+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" оцінив затверджену Кабміном модель проведення анбандлинга в 18 млрд доларів

"Нафтогаз" оцінив затверджену Кабміном модель проведення анбандлинга в 18 млрд доларів

Національна акціонерна компанія "Нетфегаз України" просить Раду національної безпеки і оборони (РНБО) вплинути на Кабінет Міністрів щодо проблеми за затвердженою моделі проведення процесу щодо виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлинга).

Про це йдеться в листі "Нафтогазу", копія якого отримана Українськими Новинами за запитом в РНБО.

У листі відзначається, що обрана модель анбандлинга призведе до втрати "Нафтогазом" права вимагати від "Газпрому" компенсації у розмірі 10,4-14,8 млрд доларів.

Також проведення анбандлинга по даній моделі може призвести до висунення "Газпромом" "негативного вимоги" в розмірі близько 3 млрд доларів.

"Це пов'язано з тим, що розрахунок суми позову "Нафтогазу" до "Газпрому" заснований на застосованих міжнародних правилах бухгалтерського обліку, а в зв'язку з цими правилами компанія може вимагати відшкодування амортизаційних витрат, або витрат, пов'язаних із знеціненням активів, виключно тоді, коли вона має право на економічні вигоди від газотранспортних активів після 2019 року", - сказано в ньому.

Наголошується, що таким чином загальний негативний ефект від застосування затвердженої моделі анбандлинга може призвести до прямих збитків та упущеної вигоди "Нафтогазу" та відповідно державного бюджету у розмірі 18 млрд доларів.

Також "Нафтогаз" зазначив, що позиція компанії, підкріплена висновком арбітражних радників, полягає в тому, що збереження арбітражних вимог можливе за рахунок моделі анбандлинга ISO (Independent system operator).

"Ця модель передбачає повну незалежність газотранспортного оператора від "Нафтогазу", але при цьому такий незалежний оператор отримує газотранспортну систему (ГТС) не безпосередньо від держави, а через дочірню структуру "Нафтогазу", - наголошується в листі.

У свою чергу це дозволить "Нафтогазу" продовжити захищати свої права та інтереси в арбітражі і стверджувати, що амортизація і знецінення газотранспортної системи зменшують очікувані економічні вигоди для "Нафтогазу" і тому можуть вважатися втратами компанії, а не тільки держави, які повинен покривати "Газпром".

 

 

 

Як повідомляли Українські Новини, "Газпром" заявляв, що Україна не встигне підписати газовий контракт до кінця року.

Після зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив про готовність "Газпрому" надати Україні знижку в 25%.

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