Шарій зареєстрований кандидатом у депутати Ради

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала відеоблогера, колишнього журналіста Анатолія Шарія кандидатом у депутати Верховної Ради, партію якого раніше зареєстрував Мін'юст.\r\nВідповідне рішення прийнято на засіданні ЦВК у вівторок, передають Українські Новини.\r\nЗа постанову проголосували 10 членів комісії, проти - 1 і 5 утрималися.\r\nЦВК зареєструвала Шарія в загальнодержавному виборчому окрузі під №1 в "Партії Шарія".\r\nПостанову прийнято на виконання рішення Верховного Суду, який відмовився визнавати факт не проживання кандидата в Україні протягом останніх 5 років.\r\nПри цьому члени ЦВК обурилися таким рішенням і назвали його абсурдним.\r\nВони зазначили, що і сам Шарій, і його дружина раніше в ЗМІ повідомляли про те, що з 2011 року проживають поза Україною через "політичні переслідування".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Національна поліція почала розслідування проти Шарія за підозрою в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі в Інтернеті.\r\nШарій заявляв, що має намір подати в суд на екс-Президента Петра Порошенка у відповідь на звинувачення в адресу блогера, що він працює на Росію.