Шарій зареєстрований кандидатом у депутати Ради

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала відеоблогера, колишнього журналіста Анатолія Шарія кандидатом у депутати Верховної Ради, партію якого раніше зареєстрував Мін'юст

Відповідне рішення прийнято на засіданні ЦВК у вівторок, передають Українські Новини.

За постанову проголосували 10 членів комісії, проти - 1 і 5 утрималися.

ЦВК зареєструвала Шарія в загальнодержавному виборчому окрузі під №1 в "Партії Шарія".

Постанову прийнято на виконання рішення Верховного Суду, який відмовився визнавати факт не проживання кандидата в Україні протягом останніх 5 років.

При цьому члени ЦВК обурилися таким рішенням і назвали його абсурдним.

Вони зазначили, що і сам Шарій, і його дружина раніше в ЗМІ повідомляли про те, що з 2011 року проживають поза Україною через "політичні переслідування".

Як повідомляли Українські Новини, раніше Національна поліція почала розслідування проти Шарія за підозрою в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі в Інтернеті.

Шарій заявляв, що має намір подати в суд на екс-Президента Петра Порошенка у відповідь на звинувачення в адресу блогера, що він працює на Росію.