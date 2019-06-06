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06 июня 2019, четверг, 14:36 56
Верховная Рада и партии 2019-06-06T14:36:58+03:00
Українські Новини
Минюст зарегистрировал партию Шария

Минюст зарегистрировал партию Шария

Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij

Министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партию блогера, медиаэксперта Анатолия Шария под названием "партия Шария".

Об этом сообщило интернет-издание "Шарий.нет".

"У меня есть острое желание наказать мразоту. У меня есть острое желание вызвать горение пер**ков, такое, чтобы на этом горении маленькая, но мощная ракета могла бы долететь до конца Солнечной системы", – сказал Шарий.

Также медиаэксперт обратился к желающим помочь с созданием логотипов и слоганов новой партии, и призвал к сотрудничеству тех, кто идет на парламентские выборы по мажоритарным избирательным округам.

"Я не буду вам рассказывать о том, что мы будем писать какие-то суперважные законы, что мы придем – и вы получите европейские пенсии. Мы идем карать. Огнем и мечом. Если мы пройдем (в Раду), то это будет самое веселое после избрания Зеленского событие", – добавил Шарий.

В следующем видеоблоге Шарий обещает рассказать, как вступить в ряды его партии.

Ранее медиаэксперт Анатолий Шарий заявлял, что намерен создать собственную политическую партию.

Больше новостей о: Министерство юстиции Украины Анатолий Шарий Партия Шария

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