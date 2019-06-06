Минюст зарегистрировал партию Шария

Министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партию блогера, медиаэксперта Анатолия Шария под названием "партия Шария".

Об этом сообщило интернет-издание "Шарий.нет".

"У меня есть острое желание наказать мразоту. У меня есть острое желание вызвать горение пер**ков, такое, чтобы на этом горении маленькая, но мощная ракета могла бы долететь до конца Солнечной системы", – сказал Шарий.

Также медиаэксперт обратился к желающим помочь с созданием логотипов и слоганов новой партии, и призвал к сотрудничеству тех, кто идет на парламентские выборы по мажоритарным избирательным округам.

"Я не буду вам рассказывать о том, что мы будем писать какие-то суперважные законы, что мы придем – и вы получите европейские пенсии. Мы идем карать. Огнем и мечом. Если мы пройдем (в Раду), то это будет самое веселое после избрания Зеленского событие", – добавил Шарий.

В следующем видеоблоге Шарий обещает рассказать, как вступить в ряды его партии.

https://www.youtube.com/watch?v=RvnF8j5sEZo" frameborder="0" allowfullscreen>

Ранее медиаэксперт Анатолий Шарий заявлял, что намерен создать собственную политическую партию.