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  • Грали на майданчику з невідомим предметом: у Дніпропетровській області від вибуху поранені 6 дітей
01 липня 2019, понеділок, 23:06 11
Події 2019-07-01T23:45:02+03:00
Українські Новини
Грали на майданчику з невідомим предметом: у Дніпропетровській області від вибуху поранені 6 дітей

Грали на майданчику з невідомим предметом: у Дніпропетровській області від вибуху поранені 6 дітей

6 дітей поранено через вибух невстановленого предмета на дитячому майданчику в Дніпропетровській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Попередньо встановлено, що під час гри з невідомим предметом він вибухнув, внаслідок чого 6 дітей отримали травми різного ступеня тяжкості", - сказано в ньому.

Трагедія сталася в понеділок близько 20:00 на дитячому майданчику в селі Пашена Балка Дніпровського району.

Травми отримали 6 дітей у віці від 4 до 16 років.

Один з постраждалих у вкрай тяжкому стані.

Поліція почала розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, в центрі Кривого Рогу на автобусній зупинці прогримів вибух, є постраждалі.

Раніше в Києві загинуло дві людини через вибух гранати у квартирі.

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