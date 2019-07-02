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02 липня 2019, вівторок, 06:20 14
Фінанси 2019-07-02T08:45:02+03:00
Українські Новини
У червні долар істотно впав у ціні

У червні долар істотно впав у ціні

З 3 по 27 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 64,35 коп. до 26,3009 UAH/USD, курс купівлі знизився на 55,89 коп. до 25,9965 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 17,86 коп. до 29,3720 UAH/EUR, курс продажу знизився на 20,74 коп. до 29,8978 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро Російський рубль (10)
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній курс на 27 червня 25,9965 26,3009 29,3720 29,8978 3,6400 4,2400
Середній курс на 3 червня 26,5554 26,9444 29,5506 30,1052 3,6500 4,2100
Порівняно з 3 червня -0,5589 -0,6435 -0,1786 -0,2074 -0,0100 0,0300

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, Нацбанк України в період з 24 червня по 27 червня купив на міжбанківському валютному ринку 44 млн доларів.

Крім того, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в червні скоротився в 2,3 рази з 29,539 млрд гривень (на 1 червня) до 12,958 млрд гривень (на 1 липня).

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