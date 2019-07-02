У червні долар істотно впав у ціні

З 3 по 27 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 64,35 коп. до 26,3009 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 55,89 коп. до 25,9965 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 17,86 коп. до 29,3720 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 20,74 коп. до 29,8978 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\nРосійський рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\nСередній курс на 27 червня\r\n25,9965\r\n26,3009\r\n29,3720\r\n29,8978\r\n3,6400\r\n4,2400\r\n\r\n\r\nСередній курс на 3 червня\r\n26,5554\r\n26,9444\r\n29,5506\r\n30,1052\r\n3,6500\r\n4,2100\r\n\r\n\r\nПорівняно з 3 червня\r\n-0,5589\r\n-0,6435\r\n-0,1786\r\n-0,2074\r\n-0,0100\r\n0,0300\r\n\r\n\r\n\r\nВикористано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Нацбанк України в період з 24 червня по 27 червня купив на міжбанківському валютному ринку 44 млн доларів.\r\nКрім того, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в червні скоротився в 2,3 рази з 29,539 млрд гривень (на 1 червня) до 12,958 млрд гривень (на 1 липня).