НБУ знову знизив офіційний курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 липня, на 2,86 коп. до 26,2065 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 липня, на 1,15 коп. до 26,1779 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3315,0258\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2620,6493\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2669,5762\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n241,9405\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,1562\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2974,1749\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з початку року гривня на міжбанку зміцнилася на 5,5%.\r\nТакож НБУ послабив гривню після Дня Конституції україни.