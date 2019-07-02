НБУ знову знизив офіційний курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 липня, на 2,86 коп. до 26,2065 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 липня, на 1,15 коп. до 26,1779 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3315,0258 100 доларів США 2620,6493 100 швейцарських франків 2669,5762 1000 ієн 241,9405 10 російських рублів 4,1562 100 євро 2974,1749

Як повідомляли Українські Новини, з початку року гривня на міжбанку зміцнилася на 5,5%.

Також НБУ послабив гривню після Дня Конституції україни.