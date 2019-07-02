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02 липня 2019, вівторок, 06:00 52
Економіка 2019-07-02T23:30:10+03:00
Українські Новини
НБУ знову знизив офіційний курс гривні

НБУ знову знизив офіційний курс гривні

Гривня. Фото: pixabay
Гривня. Фото: pixabay

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 липня, на 2,86 коп. до 26,2065 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 липня, на 1,15 коп. до 26,1779 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3315,0258
100 доларів США 2620,6493
100 швейцарських франків 2669,5762
1000 ієн 241,9405
10 російських рублів 4,1562
100 євро 2974,1749

Як повідомляли Українські Новини, з початку року гривня на міжбанку зміцнилася на 5,5%.

Також НБУ послабив гривню після Дня Конституції україни.

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