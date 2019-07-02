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02 липня 2019, вівторок, 06:10 24
Судова влада 2019-07-02T06:10:01+03:00
Українські Новини
Суд дозволив ДБР вилучити документи у Міжнародному інвестиційному банку у справі проти Порошенка

Суд дозволив ДБР вилучити документи у Міжнародному інвестиційному банку у справі проти Порошенка

Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань провести виїмку документів у Міжнародному інвестиційному банку у справі проти колишнього президента Петра Порошенка.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Згідно з ним, ДБР розслідує справу від 23.05.2019 за фактами можливого ухилення від сплати податків та подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, при здійсненні операції з купівлі-продажу ПРАТ "Завод "Кузня на Рибальському", вчиненого службовими особами, які займають (займали) особливо відповідальне становище, а також за фактом можливого внесення посадовими особами ПАТ "ЗНКІФ" Прайм Ессетс Капітал" і ВАТ "ЗНКІФ "ВІК" у листопаді 2018 завідомо неправдивих відомостей до реєстраційних документів і документів податкової звітності підприємств, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу.

19 червня суд дозволив ДБР доступ до документів Міжнародного інвестиційного банку з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а в разі відсутності оригіналів документів, які підлягають виїмці на паперових носіях - надати для проведення виїмки належним чином завірені копії або електронні роздруківки зазначених документів.

Зокрема суд дозволив вилучити документи з відкриття та/або закриття рахунків ПРАТ "Завод" Кузня на Рибальському", платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів за рахунками, документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів прийому-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень по зарахуванню списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків у цінних паперах, інших документів.

Також суд дозволив вилучити документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Міжнародного інвестиційного банку банківських операцій ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко опосередковано володіє 60% акцій банку.

Іншим великим акціонером банку є перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко з часткою 14,9% акцій.

Держбюро розслідувань викликало на допит бізнесмена Сергія Тігіпка і власника телеканалу "Прямий", колишнього депутата Верховної Ради Володимира Макеєнка у справі про можливу узурпацію влади екс-Президентом Петром Порошенком.

Також на телеканалі "Прямий", який належить Петру Порошенку, пройшла санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання коштів та легалізації акцій телеканалу через кіпрську компанію.

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