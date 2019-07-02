Суд дозволив ДБР вилучити документи у Міжнародному інвестиційному банку у справі проти Порошенка

Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань провести виїмку документів у Міжнародному інвестиційному банку у справі проти колишнього президента Петра Порошенка.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, ДБР розслідує справу від 23.05.2019 за фактами можливого ухилення від сплати податків та подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, при здійсненні операції з купівлі-продажу ПРАТ "Завод "Кузня на Рибальському", вчиненого службовими особами, які займають (займали) особливо відповідальне становище, а також за фактом можливого внесення посадовими особами ПАТ "ЗНКІФ" Прайм Ессетс Капітал" і ВАТ "ЗНКІФ "ВІК" у листопаді 2018 завідомо неправдивих відомостей до реєстраційних документів і документів податкової звітності підприємств, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу.\r\n19 червня суд дозволив ДБР доступ до документів Міжнародного інвестиційного банку з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а в разі відсутності оригіналів документів, які підлягають виїмці на паперових носіях - надати для проведення виїмки належним чином завірені копії або електронні роздруківки зазначених документів.\r\nЗокрема суд дозволив вилучити документи з відкриття та\/або закриття рахунків ПРАТ "Завод" Кузня на Рибальському", платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів за рахунками, документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів прийому-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень по зарахуванню списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків у цінних паперах, інших документів.\r\nТакож суд дозволив вилучити документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Міжнародного інвестиційного банку банківських операцій ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко опосередковано володіє 60% акцій банку.\r\nІншим великим акціонером банку є перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко з часткою 14,9% акцій.\r\nДержбюро розслідувань викликало на допит бізнесмена Сергія Тігіпка і власника телеканалу "Прямий", колишнього депутата Верховної Ради Володимира Макеєнка у справі про можливу узурпацію влади екс-Президентом Петром Порошенком.\r\nТакож на телеканалі "Прямий", який належить Петру Порошенку, пройшла санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання коштів та легалізації акцій телеканалу через кіпрську компанію.