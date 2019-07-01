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01 липня 2019, понеділок, 20:30 51
Політика 2019-07-01T22:45:02+03:00
Українські Новини
Голова ЦВК заявила про інформаційні атаки на його членів

Голова ЦВК заявила про інформаційні атаки на його членів

Тетяна Сліпачук. Фото: facebook.com
Тетяна Сліпачук. Фото: facebook.com

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявляє про інформаційні атаки на членів комісії.

Про це вона сказала на брифінгу, передають Українські Новини.

"Зараз все частіше з'являються інформаційні вкидання і провокації, спрямовані на дискредитацію особисто мене як голови Центральної виборчої комісії, так і до інших членів ЦВК і навіть їх сімей. Всі ці інформаційні нападки, особистий тиск спрямовані виключно на те, щоб дестабілізувати роботу Центральної виборчої комісії та викликати недовіру українців до комісії та її керівництва, до того, що вона робить", - сказала Сліпачук.

Вона зазначила, що деякі особи, близькі до певних політичних партій, намагаються провести з нею незаконні "консультації" і схилити до того або іншого рішення.

Як повідомляли Українські Новини, в останній день реєстрації кандидатів в депутати "замінували" ЦВК.

Також ЦВК замовив на 1,4 млн більше бюлетенів для виборів Ради, ніж для виборів Президента.

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