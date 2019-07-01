Голова ЦВК заявила про інформаційні атаки на його членів

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявляє про інформаційні атаки на членів комісії.\r\nПро це вона сказала на брифінгу, передають Українські Новини.\r\n"Зараз все частіше з'являються інформаційні вкидання і провокації, спрямовані на дискредитацію особисто мене як голови Центральної виборчої комісії, так і до інших членів ЦВК і навіть їх сімей. Всі ці інформаційні нападки, особистий тиск спрямовані виключно на те, щоб дестабілізувати роботу Центральної виборчої комісії та викликати недовіру українців до комісії та її керівництва, до того, що вона робить", - сказала Сліпачук.\r\nВона зазначила, що деякі особи, близькі до певних політичних партій, намагаються провести з нею незаконні "консультації" і схилити до того або іншого рішення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в останній день реєстрації кандидатів в депутати "замінували" ЦВК.\r\nТакож ЦВК замовив на 1,4 млн більше бюлетенів для виборів Ради, ніж для виборів Президента.