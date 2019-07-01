У Коблево в таборі масово отруїлися діти

40 дітей госпіталізовані через отруєння у дитячому таборі "Салют" в Коблево (Миколаївська область).

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Миколаївській обласній державній адміністрації.

За його даними, всі 40 дітей (обдаровані діти, діти-сироти, діти учасників АТО) приїхали на відпочинок у табір з Кам'янця-Подільського (Хмельницька область).

Міська рада Кам'янець-Подільського направила у табір своїх перевіряючих.

Як повідомляли Українські Новини, у Мелітополі 15 дітей "підкосила" ротавірусна інфекція після походу в розважальний центр.

Раніше в Дніпрі 13 школярів заразилися в їдальні гострою кишковою інфекцією. На момент перевірки у школі було 1 тис. 112 дітей, з яких 204 дитини були учнями початкових класів школи № 126 і тимчасово навчалися в стінах чужої школи через ремонт в своїй.

Крім того, після того, як в Черкасах сталося масове отруєння дітей, у Біляївському районі Одеської області внаслідок розпилення газу на території однієї з шкіл в лікарню з попереднім діагнозом опік дихальних шляхів перцевим газом було доставлено 36 учнів.