Борг українців за комуналку зменшився майже на 10%

У травні борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги зменшився на 9,9%, або на 5 724,3 млн гривень, до 52 022 млн гривень порівняно з квітнем.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Борг за квартирну плату станом на 1 червня 2019 року зменшився на 27,1 млн гривень до 4 591,4 млн гривень.

Борг за опалення і гаряче водопостачання зменшився на 2 499 млн гривень до 16 823,5 млн гривень.

Борг за газопостачання зменшився на 3 303 млн гривень до 26 183,7 млн гривень.

У травні серед регіонів найбільша заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксована в Києві (3 718,190 млн гривень), Харківській (3 063,648 млн гривень) та Дніпропетровській (2 651,673 млн гривень) областях; за газопостачання - у Харківській (2 624,101 млн гривень), Дніпропетровській (2 592,573 млн гривень) і Одеській (2 603,930 млн гривень) областях.

Найбільша заборгованість з квартирної плати в травні зафіксовано в Києві (878,431 млн гривень), Дніпропетровській (950,959 млн гривень) і Донецькій (375,544 млн гривень) областях.

Як повідомляли Українські Новини, жителі отримали право на компенсацію за невиконані комунальні послуги: як це працює.

Крім того, в травні подорожчали продукти і послуги охорони здоров'я, а вартість комуналки "просіла".