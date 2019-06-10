В мае подорожали продукты и услуги здравоохранения, а стоимость коммуналки "просела"

В мае 2019 года потребительские цены повысились на 0,7%.\r\nОб этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.\r\nВ том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в мае повысились на 1,0%, на одежду и обувь – снизились на 1,5%, на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 0,7%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,3%, на образование – не изменились.\r\nПо сравнению с маем 2018 года в мае 2019 года потребительские цены повысились на 9,6%.\r\nВ январе-мае инфляция составила 4,2%.\r\nКак сообщали Українські Новини, опубликован прогноз ICU до конца года, согласно которому курс гривны может обвалиться, а рост ВВП замедлиться.\r\nТем временем, в начале недели гривна на межбанке укрепилась еще на 22 копейки.\r\nРанее, в апреле, цены в Украине выросли на 1%.