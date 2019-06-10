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10 июня 2019, понедельник, 18:25 51
Экономика 2019-06-10T18:25:44+03:00
Українські Новини
В мае подорожали продукты и услуги здравоохранения, а стоимость коммуналки "просела"

В мае подорожали продукты и услуги здравоохранения, а стоимость коммуналки "просела"

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

В мае 2019 года потребительские цены повысились на 0,7%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в мае повысились на 1,0%, на одежду и обувь – снизились на 1,5%, на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 0,7%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,3%, на образование – не изменились.

По сравнению с маем 2018 года в мае 2019 года потребительские цены повысились на 9,6%.

В январе-мае инфляция составила 4,2%.

Как сообщали Українські Новини, опубликован прогноз ICU до конца года, согласно которому курс гривны может обвалиться, а рост ВВП замедлиться.

Тем временем, в начале недели гривна на межбанке укрепилась еще на 22 копейки.

Ранее, в апреле, цены в Украине выросли на 1%.

Больше новостей о: Инфляция Коммунальные услуги Цены на продукты

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