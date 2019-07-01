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  • Через нестабільну роботу програмного забезпечення "Оператора Ринку" учасники ринку несуть збитки, - "Веракс Енерджі"
01 липня 2019, понеділок, 18:22 18 Документ
Економіка 2019-07-01T19:45:02+03:00
Українські Новини
Через нестабільну роботу програмного забезпечення "Оператора Ринку" учасники ринку несуть збитки, - "Веракс Ен

Через нестабільну роботу програмного забезпечення "Оператора Ринку" учасники ринку несуть збитки, - "Веракс Енерджі"

Компанія ТОВ "Веракс Енерджі" заявляє про збитки, які були заподіяні нестабільною роботою програмного забезпечення державного підприємства "Оператор ринку" на оптовому ринку електроенергії.

Про це йдеться в листі компанії, копію якого мають Українські Новини.

"З першої секунди проведення торгів на внутридобовому ринку (ВДР) програмне забезпечення (ПО) "Оператора ринку" XMTrade почало видавати повідомлення про помилки і не забезпечувало необхідні функціональні опції. Надалі "Оператор ринку" взагалі вийшов з ладу при спробі отримати до нього доступ і видавав повідомлення про планові технічні роботи", - йдеться в листі.

У компанії відзначають, що як наслідок торги на ВДР на годинник 01 і 02 на добу 1 липня були скасовані і ні один з учасників ринку не зміг купити або продати електроенергію на ВДР у зазначені години.

Крім того, в "Веракс Енерджі" підкреслили, що потім торги були відновлені, але частина учасників ринку не змогли реалізувати своє право здійснити продаж електроенергії.

"У зв'язку з тим, що проблему не було вирішено у повному обсязі, учасники ринку, які придбали електроенергію на ринку "на добу вперед" (РДН), але не мають своїх виробничих потужностей, не можуть завантажити свої заявки на продаж на ВДР ЗА "Оператор ринку", що технічно обмежує право таких учасників на продаж електроенергії на ВДР", - підкреслили в листі.

"Веракс Энеррджи" зазначає, що фактично учасники ринку при купівлі електроенергії на РДН мають законне право продати її на ВДР у межах придбаного обсягу, але реалізувати це право не можуть у зв'язку з проблемами в роботі.

У листі наголосили, що станом на 15:25 1 липня 2019 року проблема не вирішена.

Як повідомляли Українські Новини, позаштатний радник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех заявив, що запуск енергоринку вкрай важливий для української економіки.

1 липня в Україні був запущений новий ринок електроенергії.

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