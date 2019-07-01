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01 июля 2019, понедельник, 13:24 979
Экономика 2019-07-01T13:28:06+03:00
Українські Новини
Запуск энергорынка крайне важен для украинской экономики, – Сергей Чех

Запуск энергорынка крайне важен для украинской экономики, – Сергей Чех

Электроэнергия (иллюстрация). Фото: Українське Фото
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: Українське Фото

Внедрение новой модели рынка электроэнергии крайне важно для украинской экономики. Об этом заявил внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех в комментарии журналисту.

"Я поздравляю всех, кто приложил к этому руку (запуску рынка), от энтузиастов до депутатов. Это очень важный этап в истории нашей отрасли. Да и не только. Это и для экономики важно", - сказал Чех.

Советник также сообщил, что первые проведенные аукционы продемонстрировали готовность участников к работе в условиях рынка, поскольку правила понятны и прогнозируемы.

"То, что сейчас мы наблюдаем, - это, по сути, финансовая сторона, это выбор заявок, формируется состав участников, производителей. Ведь фактически старт 1 июля – это, прежде всего, рынок производителей электроэнергии. И поскольку все прогнозировано, имеется в виду состав оборудования, находящего в исправном состоянии, не в ремонте, не в реконструкции. Это первое. Вторая составляющая, есть ограничения на рынке, так называемый прайскап, что тоже было предсказуемо. То есть борьба и рыночная стихия только на снижение цены может проявляться. Но так решил регулятор, в первый период будет", - отметил Чех.

По мнению советника, в первое время работы рынка возможны некоторые погрешности, связанные с системой подготовки передачи данных, но они не повлияют на работу технологической системы - загрузку, разгрузку генераторов, работу системной автоматики и т.д.

"Мы уже стартовали. Было очевидным, что через 3 месяца, через 6 или даже через год наша степень подготовки значимо бы увеличилась. Просто мы не можем иначе проверить, как начав работать. Вот работать всерьез с ответственностью", - подчеркнул Сергей Чех.

Напомним, с 1 июля в Украине запущена новая модель рынка электроэнергии в соответствии с принятым Верховной Радой в 2017 году Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает внедрение, в частности, рынка двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка.

Запуск рынка электроэнергии является обязательством Украины по имплементации норм Третьего энергопакета Европейского Союза (ЕС), а также условием сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и получения макрофинансовой помощи от ЕС.

Больше новостей о: Электроэнергия Сергей Чех Министерство энергетики и угольной промышленности Украины Новый рынок электроэнергии

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