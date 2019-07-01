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01 липня 2019, понеділок, 18:02 57
Президент 2019-07-01T20:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський відреагував на обстріл авто під час евакуації медиками пораненого в ООС

Зеленський відреагував на обстріл авто під час евакуації медиками пораненого в ООС

Сергій Майборода і Ірина Шевченко. Фото: прес-служба штабу ООС
Сергій Майборода і Ірина Шевченко. Фото: прес-служба штабу ООС

Президент Володимир Зеленський вважає обстріл бойовиками авто під час евакуації медиками пораненого в районі Водяного (Донецька область) ганебною і підлою спробою зриву переговорів з припинення вогню.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Дізнався сумну новину з Донбасу. Двоє загинули, один поранений. Обстріл санітарного автомобіля у Водяному - порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна і підла спроба зірвати тяжкий переговорний процес щодо припинення вогню на Донбасі", - написав він.

Президент додав, що такі дії не наближають мир і закликав партнерів України в Європі і США відреагувати належним чином.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в СММ ОБСЄ заявили про отримання повідомлень сторін про завершення розведення військ у Станиці Луганській, яке раніше зривали бойовики.

В понеділок Зеленський назвав розведення сил і засобів у Станиці Луганської (Луганська область) першим кроком для стійкого припинення вогню на Донбасі.

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