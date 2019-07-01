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01 липня 2019, понеділок, 17:28 11
Президент 2019-07-01T17:43:51+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив 5 голів райадміністрацій Київської області

Зеленський звільнив 5 голів райадміністрацій Київської області

Президент Володимир Зеленський звільнив 5 голів районних державних адміністрацій Київської області.

Про це йдеться в розпорядженнях №66-70 від 1 липня, передають Українські Новини.

Зокрема Зеленський звільнив Вадима Чередника з посади голови Бородянської райдержадміністрації, Владислава Одинця - Васильківської, В'ячеслава Савенка - Вишгородської, Михайла Письмового - Обухівської і Олександра Жданова з посади голови Поліської райдержадміністрації.

Всі вони звільнені у зв'язку із завершенням терміну повноважень Президента Петра Порошенка, який їх призначив.

Як повідомляють Українські Новини, Зеленський звільнив двох губернаторів і відразу призначив на заміну їх заступників.

Також раніше Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена.

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