Українські пасажири, які застрягли в аеропорту Катанії, прилетіли до Києва

Після того, як SkyUp без пояснення причин переніс рейс Анталія-Київ, стало відомо про те, що українські туристи застрягли в аеропорту італійській Катанії - рейс PQ672 компанії SkyUp, який мав вилетіти в Київ о 18:40 30 червня, 5-6 разів переносили.

Про це "Українській правді" повідомив пасажир рейсу Андрій Дерев'янко.

За його словами, туристи не мають жодної підтримки від авіаперевізника.

"Ми не маємо жодної підтримки від авіаперевізника. У колл-центр неможливо зателефонувати, просто ніхто не відповідає. Локальна хендлингова компанія отримала дозвіл тільки видати сендвічі. На моє запитання про готелі я отримав відповідь, що вони не мають такого дозволу від авіакомпанії", - розповів він.

Через деякий час Дерев'янко зазначив, що на табло запланованих на найближчий час рейсів рейсу на Київ немає.

Пізніше він розповів, що з'явився варіант розміщення в готелі, але, за його словами, половина пасажирів не довіряє авіакомпанії - вони вважають, що їх залишать напризволяще і не хочуть залишати аеропорт.

"Тепер чекаємо представника авіакомпанії, який повинен вирішити, як діяти в цій ситуації. Нагадаю, пройшло вже 7 годин з моменту запланованого вильоту", - наголосв він.

Пізніше Андрій Дерев'янко повідомив, що частина пасажирів погодилася їхати в готель, а частина - залишається в аеропорту.

"Є недовіра, що авіакомпанія залишить їх тут самих вирішувати проблему повернення. Між тим, рейс з Києва перенесли на 4:30, тобто наш виліт ще далі, не раніше семи за місцевим часом", - розповів він.

"Щойно отримали повідомлення від авіакомпанії, що надають проживання. Рейс наразі планується на 7:20 за місцевим часом", - додав Андрій Дерев'янко.

Пасажири авіакомпанії SkyUp застрягли в Катанні. Фото: pravda.com.іа/Андрій Дерев'янко

(Новина доповнена подробицями)

Як повідомила авіакомпанія SkyUp Airlines, борт прилетів до Києва об 11:25.

"Борт не зміг виконати рейс PQ 672 вчасно, оскільки система повітряних сигналів не видавала коректної інформації. В такому випадку літаку заборонено здійснювати польоти. Безпека пасажирів - завжди пріоритет № 1 для нас, - пояснили затримання рейсу в авіакомпанії.

Авіакомпанія забезпечила виконання рейсу на іншому літаку.

"Переговори з аеропортом, усіма сторонами процесу, узгодження нових слотів для літака - все це вимагає часу. Саме тому передбачуваний час вильоту змінювався декілька разів" - йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Зазначається, що всім пасажирам повідомили про затримку рейсу в гучномовець в аеропорту, а також через смс.

Раніше Кабмін зобов'язав туроператорів повідомляти про затримки авіарейсів більш ніж на 4 годин.

Крім того, авіакомпанії штрафуватимуть за погане обслуговування пасажирів на випадки скасування і затримки авіарейсу.