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01 липня 2019, понеділок, 14:46 15
Силові структури 2019-07-01T14:46:01+03:00
Українські Новини
В Одесу з'їхалися десятки міжнародних кораблів і сотні військових на "Сі Бриз-2019"

В Одесу з'їхалися десятки міжнародних кораблів і сотні військових на "Сі Бриз-2019"

Українські військові на
Українські військові на "Сі Бриз-2019". Фото: mil.gov

Сьогодні, 1 липня, в Одесі розпочалися Міжнародні навчання "Сі Бриз-2019". Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони на сторінці в Facebook, передають Українські Новини.


Напередодні в польовому таборі Міжнародних сил пройшов стройовий огляд підрозділів, які візьмуть участь у навчаннях.

ВійськовіВійськові на "Сі Бриз-2019". Фото: mil.gov

На плацу, в повній бойовій екіпіровці зі штатною зброєю, вишикувалися шеренги військовослужбовців, що представляють країни-учасниці «Сі Бриз-2019». У навчаннях беруть участь представники України, США, Грузії та Молдови.

Військовослужбовці, які представляють країни-учасниціВійськовослужбовці, які представляють країни-учасниці "Сі Бриз-2019". Фото: mil.gov

У цьому році у навчання додадуть відпрацювання річкового елемента.

За легендою навчань противник буде намагатися заблокувати вихід до моря з річки Дунай. Корабельно-катерний склад Морської охорони отримає завдання забезпечити супровід транспортних цивільних суден через гирло Дунаю до Чорного моря.

Всього в навчаннях планували взяти участь близько 30 кораблів, 30 авіаційних апаратів і понад 900 чоловік особового складу, з яких 10 катерів Морської охорони, вертольоти, 2 літака прикордонної авіації і близько 200 осіб персоналу Державної прикордонної служби.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2019" пройдуть в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в північно-західній частині Чорного моря на початку липня.

В 2017 році за навчаннями «Сі-Бриз-2017» стежив російський корабель

 

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