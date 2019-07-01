Гривневі депозити фізосіб у ПУМБ перевищили 6 млрд гривень

Портфель депозитів (термінові депозити та на вимогу) фізичних осіб у гривні в Першому українському міжнародному банку досяг 6,068 млрд гривень.\r\nПро це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.\r\n"Приваблива відсоткова ставка, гнучкі умови депозитів і високий рівень надійності роблять ПУМБ одним з кращих банків для збереження та примноження коштів. Так, станом на 26 червня портфель депозитів (термінові депозити на вимогу фізичних осіб у гривні досяг 6,068 млрд гривень. Приріст гривневого депозитного портфеля фізичних осіб банку склав + 18,33% або +940 млн гривень з початку року", - йдеться в ньому.\r\nСтрімке зростання гривневого депозитного портфеля обумовлений двома факторами: залученням нових для банку клієнтів і збільшенням середньої суми депозиту.\r\n"Ми в ПУМБ поставили інтенсивний темп нарощування депозитного портфеля ще з кінця минулого року. Тоді лише за грудень приріст перевищив 200 млн грн. А зараз за півроку ми фіксуємо приріст вже майже 1 млрд грн. Секрет успіху ПУМБ простий: ми пропонуємо одні з найкращих умов на ринку - високу прибутковість і зручні умови вкладів, - залишаємо за клієнтом право самостійно керувати своїми коштами через мобільний додаток і гарантуємо високу надійність. Все більше клієнтів довіряють свої кошти в ПУМБ, тому що знають: тут їхні гроші будуть збережені і примножені", - прокоментував Дмитро Поліщук, директор департаменту продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ.\r\nСвої кошти на депозитах в банку вже розмістили більше 80 тисяч клієнтів.\r\nТільки з початку цього року їх кількість зросла на 12 тисяч або + 17,6%.\r\nПУМБ нещодавно увійшов до ТОП-5 номінації «Вибір населення» рейтингу «Фінансовий оскар» журналу «Бізнес».\r\nВ номінацію «Вибір населення» увійшли банки, яким населення довіряє більше і, відповідно, вибирає їх для розміщення вкладів.\r\nЗагальний портфель коштів роздрібних клієнтів ПУМБ, який включає поточні та строкові депозити у гривні і валюті, а також залишки на поточних рахунках, за станом на 1 травня 2019 склав 17,719 млрд.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) відкрив окрему VIP-відділення для обслуговування клієнтів клубу Persona.\r\nТакож раніше ПУМБ спільно з Опендатабот запускають сервіс перевірки контрагентів.