Гривневі депозити фізосіб у ПУМБ перевищили 6 млрд гривень

Портфель депозитів (термінові депозити та на вимогу) фізичних осіб у гривні в Першому українському міжнародному банку досяг 6,068 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

"Приваблива відсоткова ставка, гнучкі умови депозитів і високий рівень надійності роблять ПУМБ одним з кращих банків для збереження та примноження коштів. Так, станом на 26 червня портфель депозитів (термінові депозити на вимогу фізичних осіб у гривні досяг 6,068 млрд гривень. Приріст гривневого депозитного портфеля фізичних осіб банку склав + 18,33% або +940 млн гривень з початку року", - йдеться в ньому.

Стрімке зростання гривневого депозитного портфеля обумовлений двома факторами: залученням нових для банку клієнтів і збільшенням середньої суми депозиту.

"Ми в ПУМБ поставили інтенсивний темп нарощування депозитного портфеля ще з кінця минулого року. Тоді лише за грудень приріст перевищив 200 млн грн. А зараз за півроку ми фіксуємо приріст вже майже 1 млрд грн. Секрет успіху ПУМБ простий: ми пропонуємо одні з найкращих умов на ринку - високу прибутковість і зручні умови вкладів, - залишаємо за клієнтом право самостійно керувати своїми коштами через мобільний додаток і гарантуємо високу надійність. Все більше клієнтів довіряють свої кошти в ПУМБ, тому що знають: тут їхні гроші будуть збережені і примножені", - прокоментував Дмитро Поліщук, директор департаменту продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ.

Свої кошти на депозитах в банку вже розмістили більше 80 тисяч клієнтів.

Тільки з початку цього року їх кількість зросла на 12 тисяч або + 17,6%.

ПУМБ нещодавно увійшов до ТОП-5 номінації «Вибір населення» рейтингу «Фінансовий оскар» журналу «Бізнес».

В номінацію «Вибір населення» увійшли банки, яким населення довіряє більше і, відповідно, вибирає їх для розміщення вкладів.

Загальний портфель коштів роздрібних клієнтів ПУМБ, який включає поточні та строкові депозити у гривні і валюті, а також залишки на поточних рахунках, за станом на 1 травня 2019 склав 17,719 млрд.

Як повідомляли Українські Новини, Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) відкрив окрему VIP-відділення для обслуговування клієнтів клубу Persona.

Також раніше ПУМБ спільно з Опендатабот запускають сервіс перевірки контрагентів.