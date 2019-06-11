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11 июня 2019, вторник, 10:17 136
Финансы 2019-06-11T12:15:02+03:00
Українські Новини
ПУМБ совместно с Опендатабот запускают сервис проверки контрагентов

ПУМБ совместно с Опендатабот запускают сервис проверки контрагентов

Первый украинский международный банк (ПУМБ) совместно с Опендатабот запускают сервис проверки контрагентов.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Теперь полную информацию о своих партнерах клиенты ПУМБ смогут получить благодаря интеграции Опендатабот в интернет-банкинг «ПУМБ online для предпринимателей».

Опендатабот - сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов.

Сервис позволяет клиентам ПУМБ за считанные минуты бесплатно узнать: статус контрагента и его регистрационные данные; ФИО соучредителей и уполномоченных лиц; информацию о действующей системе налогообложения и наличия налогового долга; судебную историю контрагента; наличие действующих санкций; наличие запрета тендерной деятельности.

По словам Алексея Иванкина, руководителя и основателя Опендатабот, один из залогов стабильности бизнеса - надежность контрагентов.

"Для нас важно, чтобы предприниматели не только заранее владели данными о своих будущих деловых партнерах, но и оперативно их получали. Впервые в сотрудничестве с банком ПУМБ мы сделали возможным проверку онлайн прямо в интернет-банкинге", - комментирует Алексей Иванкин.

"Сервис проверки контрагентов, который мы реализовали вместе с Опендатабот, призван сделать ведение бизнеса наших клиентов безопасным и минимизировать риски сотрудничества с недобросовестными бизнес-партнерами. Вместе с этим клиенты получают удобный интерфейс, онлайн-доступ к информации и главное - гарантию достоверных данных", - отмечает Масюк Максим, начальник Управления Digital развития малого бизнеса ПУМБ.

Как сообщали Українські Новини, ранее ПУМБ совместно с Группой компаний Техноторг внедрил новую программу финансирования для агро-клиентов малого бизнеса на приобретение сельхозтехники украинского производства на льготных условиях.

Кроме того, ПУМБ запустил новый продукт для клиентов малого бизнеса – Овердрафт "Легкий".

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