подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
14 июня 2019, пятница, 10:10 87
Экономика 2019-06-14T10:13:39+03:00
Українські Новини
ПУМБ открыл первый Центр обслуживания VIP-клиентов

ПУМБ открыл первый Центр обслуживания VIP-клиентов

Центр обслуживания VIP-клиентов. Фото: пресс-служба ПУМБ
Центр обслуживания VIP-клиентов. Фото: пресс-служба ПУМБ

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) открыл отдельное VIP-отделение для обслуживания клиентов клуба Persona.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Центр находится в самом центре столицы, по адресу Киев, Кловский спуск, 5

Теперь VIP-клиенты ПУМБ смогут обслуживаться в отдельном Центре с повышенным уровнем комфорта и приватности: отдельный вход, уютные митинг-румы, в двух из которых есть возможность проведения кассовых-операций, современное техническое оборудование. Также VIP-центр оборудован депозитарием с ящиками разного размера - чтобы клиенты могли свободно выбирать подходящий вариант.

"Открытие VIP-центра - настоящее событие для ПУМБ, ведь это первый центр обслуживания такого высокого уровня в сети банка. Однако центр - лишь первый шаг на пути трансформации философии работы с премиальными клиентами. Новая сервисная модель позволяет проводить обслуживание таким образом, чтобы максимально экономить время клиента: вся операционная работа организована так, что клиент ее просто не замечает", - прокомментировал Андрей Прусов, директор департамента продаж и развития розничного бизнеса ПУМБ.

В Центре Обслуживание VIP-клиентов ПУМБ получить консультации и воспользоваться полным спектром банковских услуг могут не только клиенты, но и члены их семей. Для членов клуба Persona банк предлагает специальные предложения, такие как повышенная ставка депозитов, премиальные продукты и тому подобное.

В комнатах для переговоров клиенты клуба Persona могут не только решить свои финансовые вопросы, но и провести там собственные бизнес-встречи с партнерами. "Так или иначе, вся бизнес-деятельность наших клиентов связана с финансами. Понимая это, мы любезно предлагаем использовать митинг-румы VIP-центр для проведения деловых встреч. Все, что для этого нужно, - просто забронировать комнату с помощью персонального менеджера", - добавил Андрей Прусов.

ПУМБ также продолжит обслуживание клиентов, входящих в клуб Persona, на базе VIP-зон в рамках действующих отделений банка. VIP-зонами оборудованы 42 отделения - то есть почти каждое четвертое отделение сети. Зоны продолжат работу в обычном режиме, чтобы клиенты могли и в дальнейшем получать качественное обслуживание.

Как сообщали Українські Новини, Первый украинский международный банк (ПУМБ) намерен открыть 13 отделений до конца текущего года.

Больше новостей о: ПУМБ

Архив
Новости
Советник Трампа считает избрание Президентом Зеленского возможностью прекратить войну на Донбассе 11:30
Руководил Кремль: Боевики "Вагнера" сбили украинский самолет в Луганске в 2014, - СБУ 11:25
Поддержка "Слуги народа" перевалила за 50% на выборах Рады, - опрос SOCIS 11:11
Перед длинными выходными рубль обвалился в киевских обменниках 11:00
Наталья Баласинович. Скриншот видео youtube.com/АПУ
Кандидат в депутаты от "Европейской солидарности" обматерила полицейскую 10:53
больше новостей
Аномальную жару разбавят грозы: синоптик дала прогноз на Троицкие выходные и неделю 06:00 Карта
На Киев надвигается гроза 16:56
Гривна рухнула до понедельника: официальный курс валют на выходные 05:55
Команды не стрелять в ответ на обстрелы боевиков на Донбассе не было, - Генштаб 16:51
Коломойский потребовал вернуть ему акции Приватбанка, – СМИ 13:40
больше новостей
Коломойский потребовал вернуть ему акции Приватбанка, – СМИ 13:40
Представитель Зеленского предложил Бойко и Медведчуку создать компанию для поставок газа в Украину 13:57
Команда Зеленского рассматривает введение 2-палатного парламента, - Стефанчук 16:11
Ведущий "1+1" Иванов не пойдет на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского 08:02
Экс-глава КС о реформе судов Зе Командой: в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность 15:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok