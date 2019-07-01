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  • Чотири маленькі дитини загинули у пожежі під Одесою, поки їхні п'яні матері були у дворі
01 липня 2019, понеділок, 12:37 82
Події 2019-07-01T15:15:04+03:00
Українські Новини
Чотири маленькі дитини загинули у пожежі під Одесою, поки їхні п'яні матері були у дворі

Чотири маленькі дитини загинули у пожежі під Одесою, поки їхні п'яні матері були у дворі

Будинок, в якому загинули діти. Фото: ДСНС
Будинок, в якому загинули діти. Фото: ДСНС

У той час, як рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку, 4 дитини віком 1-2 років загинули в понеділок у результаті пожежі в селі Чорне (Одеська область).

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, передають Українські Новини.

У понеділок о 08:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Чорне Окнянського району виникла пожежа в житловому будинку.

Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що горить домашнє майно у приватному житловому будинку.

"Матерів 2000 і 1996 р.н. на момент пожежі не було вдома, вони були у дворі в стані алкогольного сп'яніння. Під час пожежі загинули дві доньки 2017 р.н. і 2018 р.н. однієї жінки і ще дві дівчинки, також 2017 р.н. і 2018 р.н. другої матері", - сказано в повідомленні.

Пожежники ліквідували пожежу о 09:35 на площі 40 кв. метрів.

Причина пожежі та смерті встановлюються.

Пожежні на місці події. Фото: ДержнсПожежні на місці події. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, кількість жертв пожежі в одеській психлікарні збільшилася до семи. Раніше масштабну пожежу в лісі в Одеській області гасили за допомогою авіації.

Крім того, нацпарк Одеської області був охоплений сильною пожежею.

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