Залишок коштів у держскарбниці скоротився більш ніж в 2 рази

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в червні скоротився в 2,3 рази з 29,539 млрд гривень (на 1 червня) до 12,958 млрд гривень (на 1 липня).

Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2019 році становив станом на 1 березня – 8,196 млрд гривень, а максимальний – 36,850 млрд гривень - на 1 травня.

В 2018 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 5,099 млрд до 9,861 млрд гривень.

В 2017 році залишок коштів на єдиному казначейському рахунку скоротився з 14,258 млрд гривень до 5,1 млрд гривень.

Єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Держказначейства здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 липня зріс прожитковий мінімум для працездатних осіб на 86 гривень і становить 2 007 гривень замість 1 921 гривні.

З 1 липня в Україні зросли пенсії до 2 тис. гривень для жінок з трудовим стажем понад 30 років і чоловіків зі стажем понад 35 років.