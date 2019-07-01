Group DF заперечує продаж Фірташем своєї частки у телеканалі "Інтер"

Диверсифікована міжнародна група компаній Group DF заперечує продаж бізнесменом Дмитром Фірташем своєї частки у телеканалі "Інтер".

Про це йдеться в повідомленні групи, передають Українські Новини.

"Ніяких переговорів про продаж частки Дмитра Фірташа в телеканалі "Інтер" ні з ким не велося і на сьогодні не ведеться. Поява даної інформації є навмисним інформаційним вкиданням, запущеним політичними опонентами Дмитра Фірташа", - сказано в ньому.

Крім того, у Group DF підозрюють, що мова може йти про недобросовісну конкуренцію, аж до підготовки рейдерської атаки на медіа-актив Group DF.

Згідно з інформацією на сайті телеканалу, за станом на 31 грудня 2018 року телеканал "Інтер" на 45% належав Валерію Хорошковському, на 36% Дмитру Фірташу, на 9% Сергію Льовочкіну (Фірташу і Льовочкіну через GDF Media Limited), і на 10% Світлані Плужниковій (вдові депутата Ради Ігоря Плужникова).

Як повідомляли Українські Новини, у Медведчука вже спростували купівлю "Інтера".

Згідно повідомлення "Страни", раніше в Telegram-каналі "Українського Інституту аналізу політики та менеджменту" повідомлялося, що Медведчук нібито купив у підприємця Дмитра Фірташа 80% акцій телеканалу "Інтер".

Раніше спростовувати продаж Медведчуку свого телеканалу довелося Володимиру Макеєнку.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлений в 11 країнах Європи та Азії.

Основні напрямки діяльності групи - азотний, титановий і газовий бізнеси.

Засновник і власник Group DF бізнесмен Дмитро Фірташ.