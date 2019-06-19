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19 июня 2019, среда, 10:00 288
Общество 2019-06-19T10:01:02+03:00
Українські Новини
Владелец "Прямого" Макеенко заявил, что свой телеканал не продал и не продаст

Владелец "Прямого" Макеенко заявил, что свой телеканал не продал и не продаст

Владелец телеканала "Прямой" Владимир Макеенко опровергает распространенную в СМИ информацию о продаже телеканала.

Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала, передают Українськi Новини.

"Задолбали... "Прямой" канал никому не продам! Поэтому хочу успокоить сотрудников телеканала и разочаровать оппонентов. Телеканал успел завоевать доверие зрителя и отстаивает развитие демократических процессов в стране. Поэтому даже речи не может быть о продаже телеканала. Наоборот, в условиях угрозы информационной безопасности я готов рассмотреть вопрос покупки таких каналов, как "112 Украина" и "ZIK", - заявил Макеенко.

Появление информации о продаже "Прямого" в средствах массовой информации Макеенко считает спланированной провокацией, связанной с активными политическими процессами в Украине.

Также в сообщении отмечается, что сейчас в связи с политическими процессами за контроль над новостными медиа-ресурсами идет активная борьба, в том числе и в информационном пространстве.

Как сообщали Українськi Новини, 14 июня стало известно, что депутат Верховной Рады Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок") стал единоличным владельцем телеканала ZIK.

Ранее он стал владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Фракция "Народный фронт" в Верховной Раде призывает Президента Владимира Зеленского собрать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за приобретения телеканала ZIK депутатом Козаком для рассмотрения вопросов угроз информационной безопасности.

В июле 2017 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания переоформил лицензию на многоканальное и спутниковое вещание ООО "Телеканал "Тонис" (Киев) в связи со сменой собственников, конечного бенефициарного владельца, связанных лиц, логотипа, состава редакционного совета, адреса студии и программной концепции вещания.

С конца августа того же года телеканал выходит в эфир с логотипом "Прямой".

Единоличным владельцем и конечным бенефициарным владельцем телеканала стал Владимир Макеенко.

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