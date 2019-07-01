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01 липня 2019, понеділок, 09:36 25
Фінанси 2019-07-01T11:30:03+03:00
Українські Новини
НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку

НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку

Національний банк у період з 24 по 27 червня купив на міжбанківському валютному ринку 44 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

зокрема, НБУ купив 20 млн доларів шляхом використання механізму Matching.

Також регулятор купив 24 млн доларів за єдиним курсом.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 938,5 млн доларів, продав – 108,5 млн доларів.

122,93 млн доларів з початку року було продано по інтервенції за єдиним курсом, а куплено – 685,5 млн доларів.

У цілому з початку року НБУ купив на міжбанку в ході інтервенцій 1 639 млн доларів, а продав - 231,43 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в травні склав 249 млн доларів або 2,2% ВВП проти дефіциту в 79 млн доларів або 0,8% ВВП в травні 2018 року.

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України, після зростання у квітні на $1 млрд, в травні скоротився в доларовому еквіваленті на 1,79%, або на 1,44 млрд доларів до 78,39 млрд доларів (станом на 31 травня) порівняно з попереднім місяцем.

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