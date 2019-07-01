Платіжний баланс зведений з дефіцитом $750 млн

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в травні склав 249 млн доларів або 2,2% ВВП проти дефіциту в 79 млн доларів або 0,8% ВВП в травні 2018 року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

За п'ять місяців 2019 профіцит поточного рахунку становив 257 млн доларів, або 0,5% від ВВП (за січень - травень 2018 дефіцит становив 526 млн доларів або на 1.1% від ВВП).

Обсяги експорту товарів склали 4.2 млрд доларів.

Основним чинником зростання стало зростання експорту продовольчих товарів (на 34.1% - в основному за рахунок експорту зернових).

Обсяги імпорту товарів становили 5.0 млрд доларів.

Обсяги енергетичного імпорту зросли на 3.4% (у квітні - 21.5%).

Обсяги неенергетичного імпорту зросли на 9.5% (у квітні - 10.8%).

Найбільше серед неенергетичного імпорту зріс імпорт продукції машинобудування (на 17.4% - в основному за рахунок імпорту електричних машин).

Чистий відтік коштів по фінансовому рахунку склав 1.0 млрд доларів і зумовлювався головним чином операціями державного сектору (у травні минулого року чистий приплив за фінансовим рахунком склав 345 млн доларів).

Всього за січень - травень 2019 чистий відтік коштів по фінансовому рахунку склав 718 млн доларів, за аналогічний період минулого року чистий приплив склав 812 млн доларів.

Дефіцит зведеного платіжного балансу склав 750 млн доларів (у травні 2018 року профіцит становив 266 млн доларів).

Виплати боргу перед МВФ становили 356 млн доларів.

За станом на 1 червня 2019 обсяг міжнародних резервів становив 19.4 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3.2 місяця.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2018 році склав 4,7 млрд доларів, платіжний баланс зведений з профіцитом у 2,9 млрд доларів.

Національний банк з 2019 року змінює підхід до комунікаційного супроводу статистики платіжного балансу.

зокрема, припиняється публікація прес-релізів за попередніми даними.

Зате разом з оприлюдненням статистичних даних в останній день кожного місяця детальний аналіз платіжного балансу буде публікуватися одночасно в "Макроекономічному та монетарному огляді".

Як повідомляли Українські Новини, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України, після зростання у квітні на $1 млрд, в травні скоротився в доларовому еквіваленті на 1,79%, або на 1,44 млрд доларів до 78,39 млрд доларів (станом на 31 травня) у порівнянні з попереднім місяцем.

Міністерство фінансів у січні-квітні залучило до державного бюджету 91,4 млрд гривень, 1,5 млрд доларів і 41 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).