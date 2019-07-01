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01 липня 2019, понеділок, 08:30 160
Фінанси 2019-07-01T11:45:03+03:00
Українські Новини
В Україні підвищився прожитковий мінімум

В Україні підвищився прожитковий мінімум

Гроші.
Гроші.

Крім підвищення пенсій з 1 липня зріс прожитковий мінімум для працездатних осіб на 86 гривень і становить 2 007 гривень замість 1 921 гривні.

Про це йдеться в законі про Державний бюджет України на 2019 рік, передають Українські Новини.

Законом встановлюється в 2019 році прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року -1 921 гривня, з 1 липня - 2 007 гривень, з 1 грудня - 1 102 гривні.

Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум з 1 липня зріс на 73 гривні і становить 1 699 гривень, для дітей від 6 до 18 років - на 91 гривню і становить 2 118 гривень, а для осіб, які втратили працездатність, - на 67 гривень і становить 1 564 гривні.

Загальний показник зріс на 83 гривні і з липня становить 1 936 гривень.

У зв'язку з зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з липня проведений перерахунок соціальної допомоги, розмір якої залежить від даного мінімуму.

Зокрема, розмір державної соціальної допомоги з 1 липня становить: малозабезпеченим сім'ям для працездатних осіб – 421 гривня, для непрацездатних осіб та осіб з інвалідністю – 1 564 гривні, для дітей до 6 років – 1 444 гривень, для дітей 6-18 років – 1 800 гривень, для дітей віком 18-23 років (за умови навчання) – 1 706 гривень.

Мінімальна пенсія за віком становить 1 564 гривні, максимальна - 15 640 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 квітня 2019 багатодітні сім'ї отримують по 1,7 тис. гривень. Також Міністерство соцполітики ініціювало збільшення ролі стажу роботи, порівняно з розміром заробітної плати при нарахуванні пенсії тим пенсіонерам, які мають великий стаж роботи.

Крім того, прожитковий мінімум збільшувався на 77 гривень в липні 2018.

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